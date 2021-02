Kulturális központot nyitnak az SZFE távozó oktatói Erzsébetvárosban

A Damjanich utca 4. kulcsait a polgármester hétfőn délután adja át.

Erzsébetvárosban hoz létre alkotóműhelyt a Freeszfe Egyesület. A Damjanich utca 4. szám alatti, felújított épület bérleti jogát a Várkonyi Zoltán Alapítvány egy nyitott alkotóműhelyről és kulturális központról szóló pályázattal nyerte el – olvasható a Színes Erzsébetváros bejegyzésében. Az alapítvány legfőbb célja a Színház- és Filmművészeti Egyetem 155 éves hagyományának ápolása, szellemi örökségének továbbvitele és megújítása. A házban egy közösségi teret szeretnének megvalósítani: előadásokat, kurzusokat, vetítéseket, könyvbemutatókat tartanak majd, terveik szerint együttműködnek a kerület iskoláival, óvodáival. Céljaik között szerepel, hogy művészeti programokkal színesítik a Erzsébetváros kulturális életét, nyár végére pedig egy nagyszabású szabadtéri nyitófesztiválon mutatkoznának be. – Ezzel a fontos gesztussal Erzsébetváros egy tehetséges, kreatív és bátor művészcsapatnak ad otthont; azoknak a diákoknak, és tanároknak, akik harcoltak az egyetem autonómiájáért, és nem fogadták el a hatalom által rájuk erőltetett modellváltást és új vezetést – áll az erzsébetvárosi önkormányzat közleményében. A Damjanich utca 4. kulcsait Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter fogja átadni a Várkonyi Zoltán Alapítvány képviselőinek. A Freeszfe Egyesület közleményében azt is bejelentette, hogy az épületet már hétfő délután megnyitják, „a felújított iskolaépületben a nyitott közösségi tér kialakítását az egyesület tagjai már a következő hetekben megkezdik, hogy a felmondó és elbocsátott oktatók hamarosan zavartalanul folytathassák az SZFE 155 éves hagyományainak és szellemiségének jegyében zajló szabad alkotómunkát hallgatóikkal”. Megjegyezték, hogy az elmúlt hónapokban, az intézmény felülről való átalakítása által kiváltott elégedetlenség következtében, a támogatók is érzékelték ennek a tevékenységnek a jelentőségét, így a támogatásoknak köszönhetően hosszabb távon is gondolkozhatnak a központ fenntartásában.