Uniós konzultáció indul a nőkkel szembeni erőszak ügyében

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy nyilvános konzultációt indít a nők elleni, illetve a családon belüli erőszak ügyéről az európai uniós tagállamokban. A konzultáció, – amely február 8-tól május 10-ig érhető el a testület honlapján – célja, hogy bizottság a lehető legszélesebb körű tájékoztatást kapja az ilyenfajta bántalmazások ellen bevezetett tagállami intézkedésekről. A konzultáció elsősorban a civil szervezeteket, az esélyegyenlőségért felelős testületeket célozza, de a nemzeti hatóságok és kormányok is részt vehetnek a kezdeményezésben. A konzultáció során összegyűjtött információkat a bizottság a nemi alapú és a családon belüli erőszak megelőzésére és leküzdésére irányuló jogalkotási kezdeményezés előkészítéséhez fogja felhasználni. A bizottság kutatásai szerint a nők elleni erőszak a leggyakoribb formája a nemi alapú megkülönböztetésnek Európában, míg a családon belüli erőszak gyerekeket, fogyatékossággal élőket, időseket és férfiakat is érinthet. A felmérések szerint az európai nők 33 százalékát éri nemi alapú erőszak, amely tovább fokozódott a koronavírus-járvány lassítására elrendelt korlátozó intézkedések miatt. Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy Magyarországon is százezreket érint a családon belüli erőszak, de a látencia miatt ez a szám akár millió feletti is lehet.