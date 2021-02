Besegít az érettségizőknek Bayer Zsolt

A vasárnapi búcsú után az újrakezdés napja volt a hétfői a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért küzdő diákok számára.

- Dolgozzatok egy olyan országért, amelyben érdemes élni - mondta Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere, miután átadta a VII. kerületi Damjanich utca 4. szám alatti épület kulcsát a Színház- es Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatóinak. Niedermüller Péter hozzátette, hogy mindaz, ami az elmúlt hónapokban az egyetem körül történt, az a magyar kulturális élet szégyene, ugyanakkor reméli, hogy az új egyesület helyszíne kreatív és innovatív központja lesz a magyar művészetnek es kultúrának mint amilyen a régi SZFE volt. Az egyesület olyan hely lesz, ahol a hallgatók szabadon alkothatnak es dolgozhatnak, a saját elvárásaiknak, elképzeléseiknek és ízlésüknek megfelelő művészetet teremtsenek. Hangsúlyozta, hogy az egyesületnek mindenben segíteni fognak, majd kérte, hogy a hallgatók viszont segítsetek abban, hogy a kerület megújulhasson, hogy Erzsébetváros valóban Budapest kreatív, innovativ, művészeti, kulturális és oktatási központja legyen. A Damjanich utca 4. szám alatti, felújított épület bérleti jogát a Várkonyi Zoltán Alapítvány egy nyitott alkotóműhelyről és kulturális központról szóló pályázattal nyerte el – olvasható a Színes Erzsébetváros bejegyzésében. A Freeszfe Egyesület által közzétett bejegyzésben szerepel, hogy a felújított iskolaépületben a nyitott közösségi tér kialakítását az egyesület tagjai már a következő hetekben megkezdik, hogy a felmondó és elbocsátott oktatók hamarosan zavartalanul folytathassák az alkotómunkát hallgatóikkal. A többfunkciós épületnek nemcsak oktatási és művészeti felhasználásával szeretnének élni, hanem annak közösségivé tételével is. A tervezett programok között szerepelnek a képzéshez kapcsolódó színházi vizsgaelőadások és vizsgafilmvetítések, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések, ifjúsági programok, a szakjaikhoz kapcsolódó workshopok, beavatószínházi és tantermi színházi előadások, a legkisebb korosztálynak pedig bábszínházi bemutatók. Az egyesület emellett tervezi, hogy folytatja a nemzetközi művészeti alkotóműhelyekkel való kooperáció hagyományát is. - Az egyesületet közösségi adományok útján fogjuk finanszírozni - mondta Zsille Sára, az SZFE televíziós műsorkészítő-hallgatója, kiemelve, hogy a freeszfe oldalon közzétett bankszámlaszámon lehet őket támogatni. A kulcsátadást megelőzően ő és diáktársa, Solténszky Ráhel mobiltelefonnal készített felvételt a vonulásról, amelynek során az Urániától a Damjanich utcáig mentek. Az útvonal egyes pontjain találkoztak más SZFE-hallgatókkal, akik egy piros-fehér szalaggal körbetekert fémollót adtak át egymásnak, sokunk fejében felidézve az októberi fáklyás stafétát. Közben meséltek arról, hogy milyen projekteken dolgoznak, miközben az egyetemhez kötődő érzéseikről is beszéltek. Az alkotások között szerepel video- és hangjáték, valamint dokumentumfilm is, mely a még autonóm egyetem utolsó hónapjait örökíti meg. A vonuláson Enyedi Ildikó es Ascher Tamás is reményét fejezte ki a hallgatók jövőjével kapcsolatban. - Ezzel az élőlánccal covid biztos módon adtuk meg a tisztességet az eseménynek. Az élő közvetítéssel pedig meg tudtuk mutatni, hogy milyen a mi alkotóközösségünk - mondta lapunknak Zsille Sára. A polgármester beszédét követően a diákok egy Freeszfe egyesület feliratú fakorongot fújtak le kék spray-vel, majd húztak le róla egyenként betűket. A csapat azután a címert az épület erkélyének közepén helyezte el, majd a sárga szfe maszkos hallgatók megtapsolták a performanszot. Az SZFE oktatói és diákjai január közepén jelentették be, hogy Freeszfe Egyesület néven független alkotóműhelyt hoznak létre, amely méltó az egyetem 155 éves hagyományaihoz. A közösség létrehozásával a céljuk az, hogy teret és lehetőségeket biztosítsanak azoknak, akik nem tűrik tovább a párbeszéd hiányát és a művészeti szabadság eltiprását. Az egyesület hosszútávon pályázatokkal, és az alkotóműhelyben létrehozott produkciók bevételeiből tervezi fenntartani magát, az önkéntes alapon szerveződő induláshoz azonban hozzájárulhatnak a támogatók is freeszfe.hu oldalon elérhető bankszámlaszámon. A weblap szerint hamarosan elindul az egyesület Védnöki Köre, ahol rendszeresen is lehet támogatásokat küldeni. Tegnap Zsámbéki Gábor rendező, az egyetem modellváltása miatt elsőként felmondott oktató javaslatára jelképes temetést tartottak. A megemlékezésen piros és fehér virágokkal, mécsesekkel köszöntek el az Ódry Színpadtól, melynek felirata múlt héten került le az épületről, ahol 1959. február 19-én volt a játszóhely első bemutatója, Szinetár Miklós rendezésében.