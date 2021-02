Kegyetlenül hosszúak lettek a műtéti várólisták

A magyar kormány kisded játszmáival azt kockáztatja, hogy az ország csak késve juthat hozzá az uniós helyreállítási alap biztosította 2500 milliárdhoz – állítja Jávor Benedek, Budapest brüsszeli irodájának vezetője.

Az Európai Parlament tegnap este 85 százalékos többséggel elfogadta a helyreállítási alapról szóló jogszabályt. Magyarországnak 2500 milliárd forintnak megfelelő támogatás jut a járvány okozta gazdasági károk és társadalmi problémák leküzdéséhez. A fővárosi önkormányzat és a többi uniós nagyváros egy éves lobbitevékenységének köszönhetően a helyreállítási alap forrásai csak a települési önkormányzatokkal egyeztetve költhetőek el. Így most már jogszabály írja elő a velük való egyeztetési kötelezettséget a tagországok kormányainak. A magyar önkormányzatoknak, különösképpen az ellenzéki vezetésű településeknek azonban nem lesz könnyű érvényt szerezni ennek a jogszabályi kötelezettségnek – mutatott rá ma délelőtti sajtótájékoztatóján Jávor Benedek, Budapest brüsszeli irodájának vezetője. Mint elmondta: a kormány tavaly novemberben küldött az Európai Bizottságnak egy tervezetet a megnyíló források felhasználásáról, ám ez a 13 oldalas dokumentum csupán általánosságokat pufogtató összefoglaló, amelyből egyáltalán nem derül ki, hogy pontosan mire költenék a pénzt. Ugyanakkor a kormány erre hivatkozva állítja Brüsszelben, hogy megkezdte a források felhasználásáról szóló társadalmi vitát. A részletes projektlista leadási határideje egyébként április vége, de a magyar települési önkormányzatok még mindig nem tudják, hogy milyen programokat tervez pontosan a kormány, eddig ugyanis semmiféle tájékoztatást nem kaptak ebben az ügyben. Ami pedig eddig kiszivárgott például Budapest esetében, az köszönő viszonyban sincs Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat által meghatározott prioritásokkal, stratégiai célokkal. A főváros a rájutó uniós forrásból ugyanis átfogó energetikai programot indítana, amely hozzájárulna a valódi rezsicsökkentéshez és csökkenthetné a szén-dioxid-kibocsátást. Utóbbit szolgálná a járműcsere-program is. Ezenfelül fejlesztenék az ivóvíz-hálózatot és a szelektív-hulladék feldolgozás infrastruktúráját is. A kormány mindezek helyett a Déli Városkapura és az ahhoz kapcsolódó sportfejlesztésekre költené a fővárosnak jutó források javát. Az Orbán-kabinet eddig semmiféle egyeztetést nem indított, holott a Fidesz képviselői is megszavazták az erre kötelező uniós jogszabályt. A főváros azt követeli a kormánytól, hogy politikai színezettől függetlenül, a programok alapján osszák szét a pénzt. Ha nem így lesz, akkor Budapest minden brüsszeli intézmény figyelmét fel fogja hívni arra, hogy a magyar kormány nem teljesíti jogszabályi kötelezettségét. Ezzel viszont azt kockáztatja az Orbán-kabinet, hogy az unió visszatartja a forrásokat és a magyar gazdaság késve jut hozzá a talpra állást segítő támogatáshoz.