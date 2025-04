A Belügyminisztérium nyugodt, de az orvosok aggódnak, cukorbetegek ezreit kell átállítani új terápiára rövid idő alatt

Pintér Sándor tárcája szerint nincs inzulinhiány, ám az orvosok szerint a megszűnő készítmények miatt szükségessé váló terápiaváltás sokféle nehézséget okoz. Már most is majdnem két hónapot kell várni a szakrendeléseknél, miközben a készletek is végesek.