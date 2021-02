Fucsovics és Balázs visszalépett a párostól az Australian Openen

A legerősebb európai labdarúgócsapatok álmai között szereplő Szuperliga egy kartellre hasonlítana Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, az FTC elnöke szerint. A politikus-sportvezető erről a So Foot című francia magazinnak beszélt. "Ha létrejön egy ilyen liga, az egy kartellre hasonlítana, mert a legnagyobb cégek és a topklubok határoznák meg a piac jövőjét. Ezzel ártanának a többi szereplőnek és a labdarúgó-szövetségeknek – jelentette ki az FTC elnöke. – Jelen helyzetben nehezen tudnánk elfogadni ezt a döntést, igaz, a pontos részletek ismerete nélkül nem könnyű állást foglalni.” Érdekes módon az nem zavarta a ferencvárosi elöljárót, amikor klubja tavaly év végén 3 milliárd forintot kapott a magyar államtól a csapat hazai mérkőzéseinek helyszínének, a Groupama Arénának további fejlesztésére. A ferencvárosi klub szerint ez nem is támogatás volt, hanem az állam visszaadta azt, amit az egyesület korábban adók és járulékok formájában befizetett. Kevesen vannak hasonlóan kedvező, kivételezett helyzetben. A ferencvárosi vezető arról is beszélt, hogy a Szuperliga terve nem most merült fel először. "A Szuperliga ötlete tíz éve napirenden van. A meghatározó klubok ezzel akarják megerősíteni a pozíciójukat és növelni a bevételeiket - hangsúlyozta Kubatov. - Kétezer-huszonnégyben lejár a nemzetközi futballnaptár, téma lesz a Bajnokok Ligája reformja. Nem meglepő, hogy mostanában egyre gyakrabban hallani pletykákat.” Kubatov azzal érvelt a tervezett sorozat ellen, hogy zárt bajnokság lenne, ahova olyan együttesek, mint a Ferencváros nem kerülhetnének be. Ezen kívül a nagyok kiválása esetén a nemzeti bajnokságok is értéktelenné válnának, ami felfordulást okozna a televíziós közvetítési díjak piacán. A ferencvárosi vezető azt is elmondta a magazinnak, hogy klubja 12-16 millió eurós bevételtől esett el a koronavírus-járvány miatt.