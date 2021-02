Többfelé rossz a levegő minősége

Az éjszakai órákban leginkább Észak-Magyarországon mínusz 15, helyenként mínusz 20 fok köré csökken a hőmérséklet.

Viharos szél, illetve hófúvás miatt sokfelé továbbra is első- és másodfokú riasztások vannak érvényben. Az ország keleti részén további havazás várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az erős szél veszélye miatt Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú, a fővárosban, Pest, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Hófúvás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében másodfokú, Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés él. Havazás miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Azt írták: csütörtökön általában a keleti országrészben, illetve legtovább az Alföld középső tájain, hozzávetőlegesen az Eger-Orosháza közötti sávban még váltakozó intenzitással havazhat. Ezen sáv mentén néhol még 5 centiméternél is több hó eshet, másutt is hullhat még további néhány centiméter friss hó. Délkeleten egészen péntek hajnalig kitarthat a gyengébb havazás. Pénteken már csak kisebb hózáporok várhatók az országban. Kiemelték továbbá, hogy csütörtökön a Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében viharos északnyugati, az északkeleti országrészben (Bodrogköz, Hajdúság, Nyírség) viharos északkeleti szél várható. A legerősebb széllökések jellemzően elérik az óránkénti 60-85 kilométeres sebességet, főként a Dunántúl középső részén (Dunántúli-középhegység, Balaton környéke), illetve a Bodrogköz térségében 90-100 kilométer/óra körüli lökésekre is számítani lehet. A több centiméter friss hóval borított északkeleti tájakon erős hófúvás várható, de a hó mennyiségétől függően a Dunántúl középső tájain és Pest megye egyes részein is előfordulhatnak hóátfúvásos útszakaszok. A szél péntekre virradó éjszaka veszít erejéből, majd napközben erős, viharos lökések várhatók, így északkeleten továbbra is hordhatja a szél a havat. Az előrejelzés szerint csütörtökön a hőmérséklet folyamatosan csökken, napközben már országszerte fagyni fog, 0 és mínusz 6 Celsius-fok közötti értékek valószínűek, késő este mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az éjszakai órákban leginkább Észak-Magyarországon mínusz 15, helyenként mínusz 20 fok köré csökken a hőmérséklet.