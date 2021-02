Mínusz 24 foknál is hidegebb volt reggel Zabaron

Három éve nem volt ilyen hideg, és a kemény fagyoknak még nincs vége.

Rendkívüli hideget hozott a szerdán betörő hidegfront. Azközösségi oldala szerint több helyen is mínusz 20 Celsius-fok alá csökkent a hajnali hőmérséklet. AzFacebook-bejegyzésében az áll, két nap alatt legalább egy pulóvernyivel lett hidegebb a hajnal és három éve nem volt ilyen hideg, Zabar „nyerte a lehűlés-versenyt”. A Nógrád megyei településen reggel 7 órakor mínusz 23 Celsius-fokot mértek, de aztán még tovább is hűlt a levegő. A mérések alapján Magyarország leghidegebb részén a 15 centiméteres hótakaró, a derült ég és a szélárnyék okozta sajátos mikroklímában mínusz 24,3 Celsius-fokot mértek. A hóhelyzetről szóló bejegyzésükből kiderült, a legtöbb, 8-20 centiméter hó az Alföldön és az Északi-középhegység vidékén esett. Pénteken sem lesz sokkal melegebb, sőt figyelmeztetéseket adtak ki a hideg és a hófúvások veszélye miatt. Az előrejelzés szerint többfelé mínusz 10, de néhol akár mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet. 10 órától életbe lépett a vörös kód, a hajléktalan embereket fogadniuk kell a bentlakásos szociális intézményeknek is. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán csütörtökön arra kért minden budapestit, a hideg éjszakákon segítsen megóvni a legelesettebb emberek életét, és felhívta a figyelmet, hogy azokra is fontos odafigyelni, akik az otthonukban fagyoskodnak.