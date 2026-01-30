De a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad.
Az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl egyes tájain kitartóan borult lehet az idő.
Az utcán jártunk utána annak, a régen látott zimankót hogyan fogadják a főváros lakói.
Az biztos, hogy a mezőgazdasági üzemnek beállított kúria kényelmét élvezők farkasordító hidegben sem fognak fázni.
A Tisza Párt elnöke szerint visszás, hogy a nagy hidegben ezrek az után, tízezrek otthonaikban fagyoskodnak, a Fidesz mégis egy nagy, fényűző pártkongresszust tartott.
Az elmúlt 24 órában országszerte 19 lehűlt beteghez riasztották a mentőket, ami jóval több az átlagosnál.
A bajba jutott 95 éves ember a háza udvarán esett el, de a lába növényekbe akadt bele, így felkelni sem tudott, csak segítségért kiáltott.
Az ónos eső következtében pedig akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.
Az orosz energiaipari óriás most nem a szankciókra, hanem arra figyelmeztet, hogy a kontinens földalatti tárolóiban a gázkészletek 80 százalék alá csökkentek.
Az ősz eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl.
Legnagyobb tavunk partjain, mind több településen megjelentek már a különböző méretű jégtáblák, jégszilánkok.
Meglehetősen ingadozó, változatos, helyenként hideg, máshol pedig kifejezetten enyhe lehet az időjárás Magyarországon az óév utolsó és az újév első napjaiban.
A rendőrség vasárnap még a 71-es főutat is lezárta, így segítve a madármentőket, ott lakó civileket, polgármestereket, hogy ők segíthessenek a bajba jutott madarakon.
Egyes helyeken akár mínusz tíz fok is lehet, így életveszélyes, ha valaki sokat van kint az utcán.
A kisbabát öt tinédzser találta meg egy tojásos dobozban, Novoszibirszk közelében.
A szokatlan hideg miatt veszélybe került hüllőket egy dél-texasi kongresszusi központba szállítják.
Egyelőre nem lehet tudni, hány állat pusztult el, akkor tudják megszámolni a tetemeket, ha elolvad a hó. Az igazgató az emberek segítséget kérte a többek között 33 csimpánz megmentéséhez.
Áramszünet van egy olyan épületben is, ahol 8 ezer adag Moderna-oltóanyagot tárolnak. Az egészségügyi hatóságok igyekeznek gyorsan olyan embereket találni, akiknek be lehet adni a vakcinákat, ezt nehezíti, hogy a rossz idő miatt senkinek nem ajánlják, hogy elhagyja az otthonát.
Három éve nem volt ilyen hideg, és a kemény fagyoknak még nincs vége.
Ábrán mutatja be a népegészségügyi központ, milyen hatásai lehetnek a rendkívüli időjárásnak, és mit tehetünk a kellemetlen következmények elkerülése vagy csökkentése érdekében.
A főpolgármester arra kért minden budapestit, az elkövetkező hideg éjszakákon segítsen megóvni a legelesettebb emberek életét, és felhívta a figyelmet, azokra is fontos odafigyelni, akik az otthonukban fagyoskodnak.
Ágak törtek le, gyökerestől kifordultak a fák, csúszósak az erdei- és turista utak, a szakemberek azt kérik, senki ne induljon túrázni.
A biciklis jótékonysági szervezet arra biztat: veszélyben lévő embert látva hívjunk segítséget.
Megnehezítheti a légzést a hideg levegő belélegzése. Megfelelő óvintézkedésekkel azonban ki lehet védeni a betegség súlyosbodását, sőt még sportolni is lehet a szabadban.
Nyolc halálos áldozatot követeltek az elmúlt napokban az Amerika közép-nyugati részén és a keleti partvidéken dúló téli viharok. A mínusz 20 Celsius fokos hidegben a Niagara-vízesés egyes részei befagytak.
Az extrém hideg mellett havazás és ónos eső is várható kedden. Az ónos eső miatt az ország nagy részére - köztük több megyére másodfokú - figyelmeztetést adott ki keddre a meteorológiai szolgálat.
A magyar jégtörők folytatják a munkát a szerb-horvát Duna-szakaszon és Belgrádnál - írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombati közleményében.
A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy amíg tart a nagyon hideg idő, a kormány tegye lehetővé, hogy az emberek anélkül gyűjthessenek fát az állami erdőgazdaságok területén, hogy ezért megbüntetnék őket.