Több mint 4,5 millióan maradtak áram nélkül az Egyesült Államokban a hideg és a hó miatt

Áramszünet van egy olyan épületben is, ahol 8 ezer adag Moderna-oltóanyagot tárolnak. Az egészségügyi hatóságok igyekeznek gyorsan olyan embereket találni, akiknek be lehet adni a vakcinákat, ezt nehezíti, hogy a rossz idő miatt senkinek nem ajánlják, hogy elhagyja az otthonát.