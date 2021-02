Svájci bankokat is bejárt Kósa Lajos a csengeri örökösnővel

Bírósági vallomások szerint a fideszes politikust és a most csalással vádolt asszonyt úgy fogadták az egyik pénzintézetben, mint a királyokat.

A lap szerint a korábban Sz. Gáborné néven szereplő csengeri asszony, a csalás vádjával bíróság elé állított P. Mária idén február 2-án, a Mátészalkai Járásbíróságon beszélt a rejtélyes utakról.

Amint azt a Népszava is megírta, Kósa a rendőrségi vallomásában csak annyit mondott, hogy a nő 2013-ban hívta Németországba és Svájcba is, de a német útra – ahol a tervek szerint 1300 milliárd forintos örökségéről tárgyaltak volna az akkori német pénzügyminiszterrel –, soha nem került sor. P. Mária vallomásában azonban beszélt a svájci találkozók részleteiről. Egy alkalommal például 2016-ban Zürichben két bankban és egy ügyvédnél is jártak közösen, hogy a fideszes politikus rendelkezhessen a nő állítólagos svájci bankszámlája felett. Az egyik privát bankban exkluzív környezetben fogadták őket.

P. Máriáról a fideszes politikus akkor még azt gondolta, mesés vagyon örököse, de az ellene benyújtott vádirat szerint húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot – a valóságban nem létező – apai örökség felszabadítására.

A bíróság előtt a nő azt mondta: azért mentek a zürichi UBS bankba, mert ott Kósa meghatalmazást adott le azzal kapcsolatban, hogy „ha a hagyatékomhoz jutok, ő ebből Magyarországon mennyit fog befektetni”. A nő szerint a bankban erről felvétel is készült, és bíróságon indítványozta azt is, hogy idézzék be tanúnak bank zürichi igazgatóját. Még ugyanezen a napon Kósa Lajos egy privát bankba is elment Máriával.

„Kósa Lajos a tanúvallomásában azt nyilatkozta, hogy úgy fogadtak minket a bankban, mint a királyokat, és ezek után azt a következtetést vonta le Kósa úr, hogy nincs hagyaték. Elfogadott elég sok ajándékot és befektetéseket, semmit nem utasított vissza” – mondta P. Mária a bíróságon.