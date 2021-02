Északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség

Jóval többen, mint a világ más nagyvárosaiban.

Mintegy 54 ezer ember idő előtti halálát okozta India fővárosában, Újdelhiben a légszennyezés tavaly –– derül ki a Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi szervezet délkelet-ázsiai szárnyának és IQAir svájci cég közös tanulmányából. A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a légszennyezéshez köthető halálozások száma jóval magasabb, mint a világ más nagyvárosaiban. A svájci vállalat az emberi szervezetre káros PM2,5 mennyiségének elemzését végezte el. Ezek a 2,5 mikrométer átmérőjű részecskék halálos betegségeket válthatnak ki, a többi között rákot és szívbetegséget. A tanulmány szerint elősegítették a koronavírus-fertőzést is az emberek szervezetében. Újdelhiben tavaly novemberben volt csúcsértéken a PM2,5 szint, amely akkor harmincszorosa volt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott határértéknek. A The Lancet tudományos folyóirat szerint 2019-ben 1,67 millió indiai vesztette életét a légszennyezéssel összefüggésben. Újdelhiben a tavalyi év elején szinte megszűnt a légszennyezés a koronavírus járvány miatt elrendelt országos karantén ideje alatt, de a probléma újra előjött a korlátozások augusztus végi feloldásával. A tanulmány szerint Újdelhiben

a tavalyi évben a PM2,5 részecskék szintje átlagosan hatszorosan haladta meg a WHO határértékét.

India pénzügyi központjának számító Mumbaiban 2020-ban mintegy 25 ezer ember halt meg a légszennyezéssel összefüggésben. A környezetvédők megállapítása szerint a megújuló erőforrások és környezetbarát szállítási rendszerek mielőbbi kiépítésére van szükség véget vetve a károsanyag kibocsátásnak.