Ellenőrizze szelvényét! Mutatjuk a hatos lottó e heti nyerőszámait

Az otthonlét, bár segít lassítani a koronavírus terjedését, sok más hatása mellett könnyen folyamatos evéshez vezethet.



Az elmúlt lassan egy évben a közösségi oldalakon sok vicces képet lehetett látni arról, hogy az otthonlét egyenes következménye a sütés-főzés és az evés, aminek pedig nem is olyan hosszú távú eredménye a testsúly növekedése. Bár az étkezés lehet a szervezet stresszre adott természetes reakciója is, ha sokszor és rendszeresen túlzásba visszük, tovább növelheti az elhúzódó járványhelyzet miatt egyébként is magas stressz- és szorongásszintet. A Healthline még az első hullám idején készült összeállítása szerint ahhoz, hogy mindezt elkerüljük, az egyik legjobb módszer, ha megpróbáljuk megfejteni, miért eszünk többet a szükségesnél. A túlevésnek ugyanis a stresszen kívül is számos oka lehet; unalom, öröm, illetve bánat is kiválthatja. Minden evés előtt érdemes feltenni a kérdést, hogy érezzük magunkat: unatkozunk, szorongunk, stresszesek vagy magányosak vagyunk. A válasz egy lépéssel közelebb vihet ahhoz, hogy mi késztet arra, hogy a szükségesnél többször vagy több ételt vegyünk magunkhoz.

Napirend és kísértés-csökkentés



Azt, hogy a jelenlegi helyzetben is fontos a napi rutin, sok helyről halljuk, mi is írtunk róla , lényeges, hogy ez a napi étkezések menetrendjére is vonatkozzon. Ha megszoktuk, hogy naponta háromszor eszünk, próbáljuk ezt tartani, ne legyen több „konyhatúra”. Ha tudjuk, hogy nem vagyunk elég erősek, hogy ellenálljunk a nasik csábításának, próbáljunk olyan napirendet kialakítani, amelyben van helye a „bűnözésnek” is. Segíthet az is, ha megszüntetjük a kísértéseket. Az orrunk előtt lévő sütemény, csoki fokozza az ingert, csökkenti az ellenállás lehetőségét. Kutatások igazolták, hogy a magas kalóriatartalmú ételek látványa ingerli az agy azon részét, amely a sóvárgásért és a túlevésért felelős. Ezért a legjobb, ha nem is tartunk otthon „bűnre” csábító ételeket. Ha „muszáj” nassolnunk, almát vagy nyers zöldséget rágcsáljunk. A ritmikus szájmozgás egyébként stresszoldó hatású, úgyhogy ha nem chipset ropogtatunk, még hasznos is. Noha stressz esetén még az is normális, ha „ártalmas” ételeket kívánunk és eszünk, a rendszeres és túlzott fogyasztásuk nemcsak hizlal, hanem a fizikai és a mentális egészségre is rossz hatással van. A megfelelő tápanyagtartalommal bíró és ízletes ételek nemcsak javíthatják az egészségi állapotot, segíthetnek a stressz leküzdésében, de megakadályozhatják a a túlevést is, hiszen nem „kattogunk” folyton azon, mit együnk éppen. Rossz szokás és túlevéshez is vezethet, ha nem tálaljuk ki az ételeket, hanem közvetlenül az edényből, a fagyis dobozból, esetleg „csak” a hűtőből falatozunk, mert így apránként az egész készletet elpusztíthatjuk. Az otthonlét előnye lehet, hogy főzni is van időnk. Célszerű egészséges, zöldségben és gyümölcsben gazdag ételeket készíteni. A portálon idézett kutatás szerint a házi készítésű ételt evők körében kevesebb volt a túlsúlyos és a magas testzsírszázalékú ember. Az okostelefon, a televízió, a számítógép, de a közösségi oldalak is „elvarázsolnak”: a valóságból a virtuális világba visznek. És bár egy szórakoztató tévéműsor segít elvonni a figyelmet a szorongást okozó helyzetről, fontos, hogy étkezéskor a minimálisra csökkentsük ezeket a zavaró tényezőket, mert meggátolják, hogy a jelenben legyünk. Evés közben kapcsoljunk ki mindent és próbáljunk csak az ételre és magunkra koncentrálni.

A szakemberek szerint fontos az is, hogy ne koplaljunk. Ha korlátozzuk az evést vagy túl kevés kalóriát viszünk be, az előbb-utóbb „csaláshoz” és túlzásokhoz vezethet. Ez egyébként sem eredményez hosszútávon is megtartható fogyást, ráadásul károsíthatja a testi és szellemi egészséget, növelheti a stresszszintet. A portál azt is megjegyzi, nem ez az időszak a legalkalmasabb önmagunk bármiféle korlátozására, új diéta kipróbálására, a túlzott testmozgásra, de az irreális ideáloknak való megfelelésre sem. Célszerűbb, ha megpróbálunk egészséges kapcsolatot, barátságot kialakítani a testünkkel és a lelkünkkel.

Ivás, mozgás és alvás