Mészáros Lőrincék megszüntetik Kovács Ákosék korábbi éttermét

A miniszterelnök arról is beszélt: nem szabad politikai kérdés csinálni az oltásból.

Orbán Viktor visszautasítja, hogy Németország rákényszerítse Magyarországra a saját menekültpolitikáját. A Focus nevű német hetilapnak nyilatkozva a miniszterelnök azt hangoztatta, hogy az unió temetőt csinált a Földközi tengerből, mert azt a reményt keltette (és kelti) a válságövezetek lakóiban, hogy errefelé tárt karokkal várja őket az európai élet. Ám a vége az, hogy embercsempészek áldozatai lesznek és odavesznek az átkelés során. Ehelyett Orbán Viktor úgy gondolja, hogy a gondokat nem szabad importálni, a 3. világban kell azokat rendezni. Ezt szolgálja például a Magyarország segít-program. Ugyanakkor az EU sajnálatos módon túllép a Genfi Konvenció által megszabott kereteken. Szólt arról is, hogy senki se akarja megmondani a magyaroknak, miként és kivel éljenek a saját országukban, mert Európa egysége mindig is a sokszínűségen keresztül érvényesült. Szerinte a visegrádi térségben minden a lehető legjobban alakul. Nálunk bejött a munkára épülő társadalom, munkanélküli alig van, a gazdasági eredmények magukért beszélnek, az államháztartás állapotát kritika nem érheti. Ezzel szemben a nyugati gazdaságpolitikában túl sok a szocialista elem. Brüsszel pedig okosan tenné, ha jobban odafigyelne a versenyképességre, mert az EU egyre kisebb arányban járul hozzá a világ gazdasági összteljesítményéhez. A Covid-19 kapcsán kiemelte, hogy a választópolgárok bizalmat szavaztak neki, ezért kutya kötelessége, hogy mentse az emberi életeket. Nem szabad politikai kérdés csinálni az oltásból, csak jó, illetve rossz vakcina létezik. Brüsszel azonban figyelmen kívül hagyta az időtényezőt, túl nehézkesen állítja ki az engedélyt az egyes szerek számára, viszont nem képes erőt mutatni a gyógyszergyárakkal szemben. Ezért kellett Magyarországnak saját útra lépnie, mellesleg a szerb, brit, izraeli példa azt támasztja alá, hogy a nemzetállamok ezek a téren eredményesebbek, mint a közösség. És életet nyer az, aki most időt nyer, egyben pedig előbb oldhatja fel a szabadságot korlátozó intézkedéseket. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy annak idején kiválóan beváltak a szovjet oltóanyagok. Szerinte Európának nem Oroszország vagy Kína vetélytársának kell tekintenie magát, hanem együttműködésre kell törekednie. Már csak a hidegháború keserű tanulságai is erre ösztökélnek. Moszkvában és Pekingben nagy lehetőséget kell látni.