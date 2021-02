Visszavonják a József Attilának tulajdonított kéziratot az árverésről

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.

Jazzóriások albuma Egy igazi jazz-klasszikust, a Kenny Burrell & John Coltrane című lemez anyagát hallgathatjuk meg a Fekete-Kovács Kornél trombitaművész vezette Modern Art Orchestra Legendás Albumok sorozatában. A két jazzóriás nevével fémjelzett lemezen Kenny Burrell gitár- és John Coltrane szaxofonjátéka kéz a kézben jár, míg az őket kísérő Tommy Flanagan zongorista, Paul Chambers nagybőgős és Jimmy Cobb dobos játéka is meghatározó a mai napig. A koncertközvetítés előtt interaktív beszélgetést hallhatunk a közreműködőkkel. Modern Art Orchestra Facebook-oldala, 20.00 Élet és Remény Pintér Béla rajongói most újra láthatják a BÁRKIBÁRMIKOR című előadást, melyet a társulat még 2014-ben mutatott be az Átrium Film-Színházzal koprodukcióban, és amelyet 2017-ben láthattak utoljára nézők. A családi közegben játszódó történetben nagymama, apa és egy mozgássérült fiú kapcsolatába tekinthetünk be, melyben olyan különös nevű szimbolikus dizájnerdrogok kapnak szerepet mint az Élet és a Remény. A darab szereplői Csákányi Eszter, Roszik Hella, Szamosi Zsófia, Friendethal Zoltán és Pintér Béla – aki ezúttal is a darab írója és rendezője is. jegy.hu, 19.00 Raffaello gobelinjei A londoni Victoria és Albert Múzeumban (V&A) most megtekinthetjük a Raffaello hét gobelinjét, melyeket a reneszánsz legnagyobb kincsei között tartanak számon. Még 2019-ben az itáliai mester halálának 500. évfordulója alkalmából a V&A ultra magas felbontású képeket készített a hét faliszőnyegről, melyek Szent Péter és Szent Pál életének kulcsjeleneteit ábrázolják, úgymint a Péter csodálatos halfogása, a Csodatétel a sántán, a Pál Athénban tanít című képeket. A gobelinek elkészítésével X. Leó pápa bízta meg Raffaellót, akinek rajzai után azok Brüsszelben készültek el. A virtuális tárlat bibliai témájú műveire kattintva azok legapróbb részleteit vizsgálhatjuk meg, és olvashatunk a rajtuk szereplő alakokról, szimbólumokról és Raffaello mesteri technikájáról is. vam.ac.uk