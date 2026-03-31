Egy könyvkereskedő óvatlanul átfutott egy mindössze húszoldalas Ginsberg-kötetet.
A Nobel-díjas Krasznahorkai László egy kézirata is látható a bécsi irodalmi múzeum Honnan jövünk? című kiállításán, amely a hazájukat elhagyó és oda visszatérő írókat mutatja be.
Alapos kétségek merültek fel a dokumentum eredetiségét illetően.
A József Attila Társaság szerint akár hamisítvány is lehet a költőnek tulajdonított, Editnek címzett nyolcsoros kézirat.
A mű egyes vélekedések szerint irodalomtörténeti jelentőségű, más inkább csak érdekességnek tartja.
A várakozások szerint legalább egymillió dollárért (272 millió forint) cserél gazdát Alan Turing második világháborús brit kódfejtő kézirata a Bonhams áprilisi aukcióján New Yorkban.
A magyar kultúra napja alkalmából a Nógrád megyei Szécsénybe érkezik Kölcsey Ferenc Himnusz című versének eredeti kézirata, melyet rendhagyó kiállítás keretén belül állítanak ki a Kubinyi Ferenc Múzeumban.
Óriási érdeklődés mellett mutatták be az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) az ott talált Mozart-kézirattöredéket pénteken, a Kutatók éjszakáján.