Újabb egyetem készülhet fel a modellváltásra

A CEU egyetemi tanárát próbálta lejáratni az Európai Parlamentben a fideszes Kósa Ádám, de nem sikerült neki

Teljes gőzre kapcsolt a fideszes lejárató kampány kedd délután az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságában, ahol a képviselők külsős szakértők előadásait hallgatták meg arról, milyen szerepet játszhat a mesterséges intelligencia az uniós forrásokkal elkövetett korrupció és csalások leleplezésében. Az egyik prezentációt Fazekas Mihály, a CEU tanára tartotta. A hozzászólások órájában Kósa Ádám fideszes EP-képviselő is véleményt nyilvánított, és felszólalásának legalább felét a magyar szakértő lejáratásának szentelte. A politikus a konferenciát megelőzően alapos kutatást végezhetett, mert bejelentette, hogy Fazekas Mihály korábban a Budapesti Korrupciókutató Központban (BKK) dolgozott, amelyet egy magyar bíróság adatok manipulálása miatt ítélt el. Ezért szerinte a szakember előadását nem lehet hitelesnek, elfogadhatónak tekinteni. Azt is Fazekas szemére hányta, hogy a szakbizottsági tagoknak eljuttatott önéletrajzában nem jelezte, hogy valaha is a korrupciót vizsgáló fővárosi intézményben dolgozott. A képviselői kérdésekre válaszolva a CEU tanára csupán annyit jegyzett meg, hogy már rég nem dolgozott az általa is alapított Budapesti Korrupciókutató Központban, amikor azt bíróság elé citálták. Kósa Ádám ezt nem hallhatta, mert már elhagyta az üléstermet. Az Átlátszó annak idején cikket írt az ügyről. Eszerint a BKK egy 2018-ban megjelent tanulmányában bírálta a magyar Közbeszerzési Hatóság adatközlési gyakorlatát, és összehasonlította a KH honlapját Zambia és Banglades közbeszerzési hatóságának honlapjával. Megállapításaik szerint Zambia online adatszolgáltatása akkor némiképp előrébb tartott, mint Magyarországé. A Közbeszerzési Hatóság bírósági keresetet nyújtott be a BKK ellen, kifogásolva annak kutatási módszereit. A kutatóintézet egy adminisztratív hiba miatt késve nyújtotta be a keresetben foglaltakat cáfoló ellenkérelmét, ezért a bíróság eljárási okokból, hivatalból helyt adott a felperes Közbeszerzési Hatóság beadványának. Vagyis nem vizsgálta meg, hogy a BKK valóban tett-e valótlan tényállításokat a szóban forgó tanulmányban. Kósa Ádám vádjai tehát nem állják meg a helyüket sem Fazekas Mihállyal, sem a BKK-val szemben. A fideszes politikus egyébként a költségvetési ellenőrző bizottság egyik alelnöki helyére pályázik, mivel az Európai Néppárt frakciója által lemondatott Deutsch Tamás nemrégiben távozott onnan.