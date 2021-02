Nyomozás indult Főtáv-ügyben

A rendőrség a Főtáv feljelentése alapján elrendelte a nyomozást a fővárosi távhővállalat előző vezetője, a fideszes Mitnyan György által a vesztes önkormányzati választások napjaiban megkötött, túlárazottnak tartott, a cég által nemrég felmondott üzemeltetési-őrzés-védelmi szerződés miatt.

A rendőrség a Főtáv felügyelőbizottságának feljelentése nyomán megindította a nyomozást a fővárosi cég előző vezetője, a XII. kerület egykori fideszes polgármestere, Mitnyan György által a pártja bukását hozó 2019-es önkormányzati választások napjaiban kötött, túlárazottnak tartott üzemeltetési szerződés kapcsán – erősítették meg a Népszava információit a fűtési társaságnál. Úgy tudjuk, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztály gazdaságvédelmi osztálya január végén különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt rendelte el az eljárás lefolytatását. A rendőrség minősítése megfelel a felügyelőbizottság feljelentésében megfogalmazottaknak. Megerősítő üzenetében a BRFK lapunknak azt is jelezte, hogy a Főtáv-ügyben gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor és jelenleg felderítés zajlik. A Főtáv új vezető testülete tavaly december végén fordult a hatóságokhoz. Akkori sajtóközleményük szerint a fűtőcég Mitnyan György-féle vezetése a létesítményüzemeltetésre és őrzés-védelemre kiírt 2019-es pályázatot előzetesen még 920 millió forint értékűre becsülte. Ám a friss számítások szerint a szerződést végül 2,96 milliárd forintra kötötték meg. A felügyelőbizottsági anyag szerint a Főtáv akkori vezetése nem tette meg az ilyen költségnövekedések esetén kötelező jelzéseket. A Főtáv szerint a Mitnyan-féle vezetés indokolatlanul, illetve gyanús módon mondta fel a feladatokra kötött addigi szerződéseket és belső megbízásokat. Új kiírásukban több feladat ellátását egy kalap alá vontak, a felügyelőbizottság szerint törvénytelenül és jelentősen leszűkítve a lehetséges jelentkezők körét. Az új felállás évi 304 millió forinttal drágábbra jött ki, vagyis szerintük a váltás ekkora közpénzveszteséget okoz. A fideszes expolgármestert az sem zavarta, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 2019 nyarán a kiírás kapcsán ötmillióra meg is büntetette a Főtávot, megállapítva: a feltételek visszaélésre adnak alapot, illetve a később győztesnek hirdetett, az üzemeltetésre vállalkozó Fénysziget Kft. és az őrzés-védelmet végző He-Ba Kft. referenciái nem feleltek meg a kiírásnak. Mitnyan György mindezek ellenére 2019 október 22-én, a vesztes választások biztos tudatában mégis aláírta a szerződést a Fénysziget és a He-Ba képviselőivel. Ez ugyan tételesen nem tartalmazza a 2,96 milliárdot, de ismereteink szerint ennyi a szerződésbe foglalt lehető legnagyobb költség. Karácsony Gergely hivatalba lépése után két hónappal útilaput is kötött Mitnyan György talpára. Értesülésünk szerint, mivel a szerződés ettől még érvénybe lépett, a két cég azóta is ellátja a tevékenységet. Igaz, a Főtávtól megtudtuk: ez év január 8-án egyoldalú jognyilatkozattal felmondták a Fénysziget-He-Ba-szövetséggel kötött szerződést. A felek a szerződést 2021. március 31-ei hatállyal jogkövetkezmények nélkül megszüntették. A létesítményüzemeltetési és őrzés-védelmi feladatokat a Főtáv április 1-jétől a működését várhatóan ekkortól megkezdő egységes budapesti közműtársaság, a BKM Nonprofit Zrt. beolvadó társaságai erőforrásaira és szerződéseire építve biztosítja, a belső dolgozói létszám szükséges bővítése mellett. Előzetesen már most megállapítható, hogy az átszervezés jelentős megtakarítással jár – szögezték le lapunknak a Főtávnál. A most kitett két társaság ismereteink szerint sérelmesnek tartja még az üggyel kapcsolatos felemlítésüket is. Úgy vélik, a 2019-ben vállalt szolgáltatási díjak megfelelő összevetéssel nem magasabbak az addigiaknál, a teljes összeg nem éri el a 2,96 milliárdot, a megállapodás felmondása előtt a Főtávval sikertelen díjmérséklési tárgyalásokat folytattak, és természetesen tagadják, hogy a kapott összegből hálájuk jeléül bárkinek is visszaosztanának. Az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre a fővárosi Fidesztől lapzártánkig nem kaptunk választ.



Egy újabb Főtáv-csontváz A Főtávnál zajlik egy túlárazottnak tűnő közvélemény-kutatással kapcsolatos vizsgálat is – jelentette be tavaly nyáron közösségi oldalán Tüttő Kata, városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes. A Fővárosi Vízműveknek, illetve Fővárosi Csatornázási Műveknek egyaránt körülbelül kétmillióba kerülő kötelező feladatra a még Mitnyan György vezette Főtáv nettó 14,7 millió forintért kötött szerződést – hívta fel a figyelmet a szocialista politikus.