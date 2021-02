Koronavírus: drámai romlás jöhet a kormány szerint, március 15-ig biztosan maradnak a korlátozások

Az oltás védelmet adhat, „a következő két hét viszont nagyon nehéz lesz” – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely.

Fenntartja a kormány a november 11-e óta érvényben lévő korlátozásokat március 15-ig, mert ez kellett hozzá, hogy a járvány terjedését gátolni lehessen – mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a korlátozások utolsó szakaszában vagyunk remélhetőleg, de ezek fenntartása egyelőre indokolt, a nemzeti konzultációt azért indították, hogy a nyitásról megismerjék az emberek véleményét. Sajnos a következő egy-két hétben egyes szakemberek szerint akár drámaian is romolhatnak a számok, a mutáns vírusok megjelentek, ezek lényegesen gyorsabban terjednek. Bár az oltás védelmet adhat, „a következő két hét viszont nagyon nehéz lesz”. Ugyanakkor az oltás is felgyorsul a következő két hétben. A kormány szerint a baloldali pártok, különösen a DK oltásellenes, mert ettől politikai hasznot remél. Az „elmúlt hetek legszomorúbb politikai fejleményei közé tartozik, hogy baloldali polgármesterek tömegesen hívnak fel egyes oltások beadása ellen”. Aki a magyar hatóságok által vizsgált oltóanyagokkal szemben kétségeket ébreszt, emberéleteket tesz kockára – tette hozzá. Elmondta, hogy 2,46 millióan regisztráltak eddig az oltásra, és a kormány szeretné, ha ez a szám tovább nőne. A kormány szerint 2,5-3 millió oltást kell beadni, hogy minden súlyosan fenyegetett ember védettséget szerezzen. Ha mindenki megkapná az oltást, hamar radikális enyhítésre lenne lehetőség. Magyarországon nem fogják soron kívül beoltani továbbra sem a kormánytagokat, bár sok országban ez a protokoll. Így Orbán Viktor sem kap oltást korábban, várhatóan a jövő héten, kínai vakcinával oltják be a miniszterelnököt. A kormány azt reméli, a következő negyedévben az uniós támogatások révén is kirobbanó gazdasági növekedésnek indulhat az ország. A kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, nem kezdeményezik a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke leváltását. Stummer János kedden azt mondta , „Orbán titkos alagutat építtet magának a Puskás Arénába (kijelentéseire reagált a Puskás Aréna, amely „kacsának” nevezte a hírt, később Stummer pontosította azt a videóban elhangzott kijelentését, hogy kifejezetten Orbán Viktornak építenének alagutat).