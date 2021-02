Aggódik a kormány, de nem szigorít

Újabb csúcsterhelésre készülnek a kórházak és a kabinet is, amely azonban eddig csak egészségügyi készültségről döntött, érdemi szigorításról nem.

Ahogy tavaly tavasszal, most megint leállították a tervezhető beavatkozásokat, mostantól csak a sürgős, életveszélyes eseteket látják el. A műtőket, s azzal a nemrég újraindított egynapos ellátásokat is leállították – erről számoltak be lapunknak kórházi vezetők pénteken. Hozzátették: betegeket nem küldenek haza, csak újakat nem vesznek fel. Az orvosokat, nővéreket sorra vonják be a covid-ellátásba. Azután beszéltek erről, hogy Orbán Viktor kormányfő a pénteki rádiónyilatkozatában közölte, emelt szintű készültséget rendelt el a kórházakban.Információink szerint a kórházak nagyobb hányadában még bőven van ágy, ám ezek ütemesen telnek. Úgy tudjuk azonban, hogy a Dél-Pesti Centrumkórház, az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet, a Szent János továbbá a Jahn Ferenc kórház intenzív osztályain már alig van szabad hely. Kisegítésükre már felkészülnek újabb fővárosi intézmények. Erre szükség is lehet: miközben 123 áldozatról számoltak be, meredeken nő az új esetek száma, pénteken 4668 új fertőzöttet regisztráltak, 5027 beteget ápoltak kórházban, akik közül 451-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor közlése szerint a szabad kórházi ágyak száma 15 ezer 831. Mint mondta, összesen 2296 olyan ágy van, amely mellett ott áll a lélegeztetőgép is – a több tízezer korábban megvásárolt eszközről ezúttal nem tett említést. Mint mondta: ő is arra számít, hogy a következő két-három hétben várhatóan drasztikusan nőni fog a fertőzöttek száma, így az egészségügy terhelése is. Érdemi szigorításokról mégsem beszélt.

A járványhelyzet drasztikus romlása már csak azért is így lehet, mert – Müller Cecília országos tisztifőorvos közlése szerint – a vírus brit mutációja után a dél-afrikai variánst is kimutatták Magyarországon. Ezek pedig – a lapunknak nyilatkozó szakértők szerint – nagyobb veszélyt jelentenek: míg a nyálkahártyára kerülő eredeti vírusból 100 sem volt elegendő a fertőzéshez, addig a mutációkból már sokkal kevesebb is megbetegedést okozhat. (Épp ezért többen azt mondták, még fontosabb a maszk viselése, sőt, ha lehet, akkor akár egy sebészeti- és egy textilmaszkot is érdemes lehet egyszerre hordani.) A vírusmutációk ráadásul nemcsak könnyebben fertőznek, hanem súlyosabb megbetegedést is okozhatnak. Ezért arányaiban már most több a kórházban kezeltek száma, mint a második hullám csúcsán volt. Noha a kormányfő jelentős veszélyről beszélt pénteken – amellett, hogy mindenkit oltási regisztrációra biztatott – az óvintézkedésekről szólva csak annyit mondott: a határoknál szigorításokra van szükség. Az indokok között az is említette, hogy sokan készülnek a jelenlegi helyzetben olcsóbban elérhető egzotikus utazásokra, holott éppen Afrikából hozhatók be a fertőzőbb vírusváltozatok. Itt érdemes megemlíteni, hogy a 444 szerint a magyar úszóválogatott egy része Dél-Afrikában edzőtáborozik. Az, hogy a kormányfő a határok szigorításról beszélt azért is meglepő, mert nemrég Budapest adott otthont – a kormány tudtával – annak a nemzetközi labdarúgó mérkőzésnek, amit Németország járványügyi okok miatt utasított el. Az Operatív törzs pénteken bejelentette: megkezdődött az utazási szabályok szigorításának előkészítése. Miközben egyre súlyosabb a harmadik hullám hatása, a kórházakban dolgozók életét nem könnyíti meg az: épp most tart országszerte az új szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkaszerződések aláíratása. Automatikusan megszűnik a munkaviszonya annak, aki legkésőbb hétfő éjfélig nem írja alá a szerződést. Úgy tudjuk, több nagyobb kórházban traumatológusok, aneszteziológusok, hasi sebészek, szülészek nem akarnak aláírni. Miskolcon, Szegeden meglehetősen feszült a helyzet. Az utóbbi városban 300 orvos nem hajlandó aláírni. Az érintett orvosok szerint az eléjük tett szerződések hemzsegnek a hibáktól, miközben nagy a nyomás a munkahelyi vezetőiktől arra, hogy azokat mégis írják alá. Azzal „érvelnek”, hogy aki ezt megtagadja, az a jövő héten már be sem jöhet dolgozni. Az egyik orvos lapunknak azt mondta: a pillanatnyi helyzetben az lenne a legjobb, ha a szolgálati jogviszony bevezetését elhalasztanák arra az időre, amikor az ország már túl jutott a harmadik hullámon.