Rekordmértékű volt a széndioxid-kibocsátás visszaesése 2020-ban

Világszerte mintegy kétmilliárd tonnával csökkent, de a korlátozások lazítása után már újra emelkedik.

A világgazdaság koronavírus-járvány miatti megtorpanása és az energiaszükséglet ezzel járó visszaesése következtében 2020-ban rekordmértékben, 6 százalékkal, vagyis mintegy kétmilliárd tonnával csökkent a széndioxid-kibocsátás világszerte. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) számításai szerint

ez a történelem legnagyobb mértékű visszaesése.

A szervezet ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az emisszió időközben újra emelkedni kezdett, így ellensúlyok nélkül idén további emelkedés várható. Az emisszió hatszázalékos, vagyis csaknem kétmilliárd tonna csökkenése megfelel az egész Európai Unió egy évnyi kibocsátásának. Ennek mintegy fele a közúti forgalom és a légiközlekedés csökkent üzemanyag-felhasználására vezethető vissza. Decemberben azonban már két százalékkal magasabbra emelkedett a kibocsátás mértéke 2019 decemberéhez viszonyítva, ekkorra ugyanis a nagy nemzetgazdaságok kezdtek helyreállni. Az IEA szerint ez figyelmeztető jelzés. „Ha a kormányok nem hoznak gyorsan megfelelő energiapolitikai intézkedéseket, elszalasztják azt a történelmi lehetőséget, hogy 2019-es évet tegyék a széndioxid-kibocsátás abszolút csúcsértékévé” – mondta Fatih Birol, az IEA vezetője. A szervezet 2020 márciusában azt kérte a kormányoktól, helyezzék a tiszta energiákat a gazdasági fellendülést célzó terveik középpontjába, hogy egy ökológiailag fenntartható javulást biztosíthassanak. Birol szerint azonban a számok az intenzív szénfelhasználású üzletágakhoz való visszatérést jelzik. Kínában tavaly az emisszió 0,8 százalékkal (75 millió tonnával) növekedett, miután a kínai volt az első nemzetgazdaság, amely feloldotta a koronavírus-járvány miatti szigorításokat és egyetlen nagy gazdaságként képes volt növekedni az elmúlt évben. Indiában a nyarat követően lazítottak a korlátozásokon, az emisszió szeptembertől a 2019-es szint fölé emelkedett. Brazíliában is újra növekedett az áprilisi mélypont után a közúti közlekedés üzemanyag-használata, később a földgázigény is emelkedett, ami miatt a 2020-as év záró negyedévében a károsanyag-kibocsátás mértéke a 2019-es szint fölé jutott. Az Európai Unióban és az Egyesült Államokban a szén-dioxid-kibocsátás mértéke 2020-ban összességében egytizedével esett vissza, ezt követően azonban jelentősen növekedni kezdett. Az IEA 2021. május 18-án átfogó tervet mutat be arról, hogyan lehet elméletileg az energiaszektort 2050-ig szén-dioxid-semlegessé tenni.