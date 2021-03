Az FBI belföldi terrorcselekménynek minősítette a Capitolium elleni ostromot

Eddig 280 embert tartóztattak le a támadás miatt. Voltak, akik barátaikat vagy családtagjaikat jelentették fel.

Az igazgató elmondta, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda több mint 270 000 állampolgári bejelentést kapott az amerikaiaktól, amelyek segítettek azonosítani a támadásban feltehetőleg részt vevő embereket.

Január 6-án Donald Trump volt elnök hívei megrohamozták a törvényhozás épületét, ahol a szenátus éppen a Trump által elveszített, novemberi elnökválasztás eredményét készült hitelesíteni. A támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr is. A volt elnök ellen a demokrata többségű alsóház lázadás szítása miatt emelt vádat , a Capitolium megtámadása előtt tartott nagygyűlésen mondott, gyújtó hangú beszéde miatt. Donald Trumpot végül – az alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) végén – a szenátus felmentette . Az FBI igazgatója visszautasította azokat az állításokat, melyek szerint a Capitolium elleni támadást egyetlen szélsőséges ideológia hívei követték el.

Az FBI mostanáig legalább 280 embert tartóztatott le, akik feltehetőleg részt vettek a január 6-ai támadásban és több mint 300-at már vád alá helyeztek. Wray azt is elmondta, hogy az általuk vizsgált belföldi terrorizmussal kapcsolatos esetek száma megduplázódott, mióta ő vezeti a Szövetségi Nyomozó Irodát. 2017-ben mintegy 1000 esetet jegyeztek fel, míg 2020-ban 2000-et. A bukott elnök egyébként hónapokon át készítette elő a politikai erőszakot . Donald Trump tévén nézte, ahogyan a tömeg betört a Capitolium épületébe és nem is próbálta palástolni elragadtatását az események láttán. A fegyveres erők főparancsnokaként nem intézkedett a védők megsegítéséről, amivel megszegte esküjét, amelynek értelmében pedig köteles lett volna megtartani és védelmezni az ország alkotmányos rendjét. Az is kiderült, hogy csupán a capitoliumi őrség bátorsága és a vakszerencse akadályozta meg a még nagyobb tragédiát.