Megyei listákról lehet közgyűlési mandátumot szerezni

A megyei közgyűlésekbe az önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listákról választják meg október 12-én. Minden megye egy választókerületet alkot, amelynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros, ahol külön választást tartanak.