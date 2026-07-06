A mai napon elindult a társadalmi egyeztetés a megye és kormánymegbízott elnevezésekről. A törvénytervezetet szombatig lehet véleményezni, a névváltozás nem érinti majd a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit.
A Magyar Közút tájékoztatása szerint a leszerelt megyenévtáblák már nincsenek meg, az újak gyártása pedig közel 50 millió forintba kerülhet.
Vármegyék helyett újra megyék, főispánok helyett kormánymegbízottak – közölte Magyar Péter miniszterelnök.
A kétfarkúak némileg sértődötten posztolták, hogy ők előbb jelentették be vármegyetagadásukat mint a tiszások.
Ilyen hatalom a jelenlegi magyar közjogban nincs, és igazából az előző politikai rendszerben sem volt.
Fürjes Balázs szerint ez csak később lesz meghatározható.
Vármegyék helyett a nevükben is megátalkodottan kitartanak a megyék mellett.
Porszem a gépezetben.
Van ahol két kapitányság közötti csere miatt neveztek ki új embereket, másutt az eddigi megbízásokat vonták vissza, s jöttek helyükre új vezetők.
Tíz év alatt majd' harmadával nőtt az ország személygépkocsi-állománya, azonban az átlagos életkoruk is 3 évvel nőtt. Száz lakosra 44 autó jut.
A javításra azért volt szükség, mert a szombat reggeli koronavírus-térkép szerint minden egyes megyében csökkent a fertőzöttek száma péntekhez képest.
Elszívják a pénzt a megyeszékhelyek a kisebb térségek elől, így az országban egyre több a „fekete folt”, a halódó kis falu.
A gazdaság fejlettségét mérő GDP-mutató Nógrád megyében volt a legrosszabb 2015-ben Magyarországon - olvasható a megye múlt évi gazdasági helyzetét elemző TOP 50 című kiadványban.
Díjazás, juttatások és titkárság segítsége nélkül fognak dolgozni a megyei fejlesztési projektek megvalósításán a Lázár János által kinevezett miniszteri biztosok. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19, vagyis megyénként egy-egy biztost nevezett ki, akik e hónap elsejétől év végéig, november 30-ig töltik be tisztségüket.
A megyei közgyűlésekbe az önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listákról választják meg október 12-én. Minden megye egy választókerületet alkot, amelynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros, ahol külön választást tartanak.
A Demokratikus Koalíció (DK) valamennyi megyében önálló megyei közgyűlési listát állít és létrehozza saját pártalapítványát - ismertette az ellenzéki párt elnökségi ülésének több döntését szóvivőjük.
E hét végéig kell elkészülniük a megyéknek területfejlesztési programjuk társadalmasításra szánt változatával, illetve a megyei jogú városoknak hosszú távú településfejlesztési koncepciójuk megvalósítását szolgáló középtávú integrált településfejlesztési stratégiájukkal - hívta fel a figyelmet a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület.