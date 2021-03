Összeomló tömeges oltás - Vakcina helyett csak egy SMS jutott

Teljes kudarcba fulladt a hétvégére tervezett tömeges oltás. Pedig informatikai szakértők szerint 2-3 hónap alatt ki lehetett volna fejleszteni megfelelő rendszert.



– A háziorvosnál kell megjelennem március 18-án a második oltásomra, ennek ellenére én is kaptam egy SMS-üzenetet csütörtökön a Vakcinainfó oldaltól, hogy szombaton jelenjek meg a városi oltóponton – számolt be egy békéscsabai olvasónk, Gyöngyi. Az ellentmondás miatt megkereste háziorvosát, aki jelezte, hogy továbbra is nála kell majd megjelennie a megbeszélt időpontban. A helyzetet még zavarosabbá tette, hogy a háziorvosa ellenőrizte a 20 milliárd forintért kifejlesztett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerében, hogy a páciensének már beadott oltás szerepel-e ott, de nem találta ennek jelét. A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a kiadója az oltásra regisztrálók adatait fogadó és kezelő vakcinainfo.gov.hu oldalnak, amely 74 ezer embert értesített csütörtökön arról, hogy a hétvégén megkaphatja az oltást. Csakhogy az értesítettek közül többen már megkapták időközben az vakcinát, sokaknak pedig lakhelyüktől távoli, olykor az ország másik felén lévő oltópontot jelöltek ki. A káoszt csak növelte, hogy a központi koronavírus oldal péntek reggel – miként azt a Telex kiszúrta – előbb kiadott egy hírt a tömeges oltás elhalasztásáról, majd törölte azt . Ezek után Orbán Viktor kormányfő a pénteki rádiónyilatkozatában azt mondta: vannak technikai problémák, meg kell állítani az egész rendszert, és az adatokat felül kell vizsgálni. Mindezek után kaptak SMS-t az érintettek a Vakcinainfó oldatól, hogy „az AstraZeneca vakcinával hétvégére tervezett oltás technikai problémák miatt elmarad.” Megkerestük a Belügyminisztériumot és az az Operatív Törzset is, hogy megtudjuk, mi okozta a rendszer összeomlását, és miért nem tudott a kormány egy használható oltási informatikai megoldást összehozni az utóbbi bő fél év alatt. Kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. A hibáról Orbán Viktor kormányfő a közrádióban azt mondta : „Most, hogy tömegesen oltunk, át kell állni az adat alapú oltásra. Most az adata alapú oltásnál, ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi sem stimmel.” Mint mondta, nagyon sok ember nem ott lakik, ahol az állandó lakhelye van, „és a lakcímnyilvántartások sem stimmelnek sok esetben”. A kormányfő kijelentése több kérdést is felvet, mindenekelőtt azt, hogy ezekkel a problémákkal miért csak most szembesültek, azokra miért nem számítottak. Másfelől kérdéses, hogy a lakcímnyilvántartás mennyiben lehet felelős, hiszen az oltásra való regisztrációnál a jelentkezőnek maguk adták meg lakóhelyüket. Megkerestünk több, egészségügyi informatikában jártas szakértőt, akik érthetetlennek nevezték a történteket, hiszen szerintük már korábban elkészült egy olyan rendszer, amit most viszonylag gyorsan alkalmassá tehettek volna a tömeges oltás szervezésére, de valamiért nem ezt választotta a kormány. Arra utaltak, hogy az állampolgárok egészségügyi adatait gyűjtő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) információit korábban integrálták a Kormányzati Adattárba, ahol a központi lakcímnyilvántartás is megtalálható. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának akkori közleményében külön kiemelték: „ez a fejlesztés támogatja (…) közvetve a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezést is”. Ehhez képest forrásaink érthetetlennek nevezték, hogy miért nem erre a meglévő rendszerre alapozták az oltásra való regisztrációt. Ehelyett a Rogán Antal kabinetirodája alá rendelték a vakcinainfo.gov.hu oldalt, amelyet forrásaink szerint „pár hét alatt kalapálták össze”. „Egészen egyszerűen nem gondolkoztak előre, hogy ha lesz vakcina, akkor hogyan szervezzék meg a beadását” – vélekedtek többen is. Volt aki úgy kalkulált: egy megfelelő tapasztalattal rendelkező szakmai cég két-három hónap alatt lehetővé tudta volna tenni a meglévő rendszereket a regisztrációk fogadására, kezelésére, adatbázisok összevetésére.

Lefagyott a közlöny, vállalkozók kétségek között



Ezen a hétvégén készült nyitni egy Balaton közeli étterem tulajdonosa, hogy a kirándulókat elvitelre kiszolgálhassa és két alkalmazottjának is legyen végre valami bevétele. Napok óta tartott a készülődés, a konyhát, mélyhűtőt feltöltötték áruval, több tíz kilónyi hústermékkel. Csakhogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtöki bejelentése után bő egy nappal, közvetlenül a hétvége előtt sem sikerült érdemi információt szereznie arról, hogy végül milyen szabályok vonatkoznak majd a vendéglátóipari egységekre. A Magyar Közlöny weboldala tegnapra összeomlott, vélhetően a hasonlóan kétségek között lévő emberek oldalletöltései miatt. - A köztelevízióban félóránként megjelenik Müller Cecília országos tiszti főorvos, aki azt ismételgeti, hogy nagyon szépen kér mindenkit, mosson kezet. De az emberek életét befolyásoló intézkedésekről véletlenül sem hangzik el információ – mondta a a vendéglős péntek délután, aki akkor még nem tudta, hívhatja-e az alkalmazottakat dolgozni vagy sem, kivegye-e a fagyasztóból a húst, vagy se. Mint mondta, nem érti, miért nem lehet egyszerűen előadni, hogy mik lesznek a szabályok. "Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a patikák, az élelmiszerboltok és benzinkutak kivételével mindent bezáratnak. Ehhez képest azóta kiderült, hogy a virágboltok is nyitva lehetnek, majd a kertészetekről írták ugyanezt". - Nem hiszem, hogy az lenne a nagy terve a kormánynak, hogy az egész ország egy hónapon keresztül otthon főzöcskézzen, miközben kisgyermeke tanítását, és munkája elvégzését is meg kell oldania. Budapesten, de a Balatonnál is sokan lesznek ebben a hónapban, akiknek könnyebbség lenne, ha az éttermek elvitelre is kiszolgálhatnák az embereket. Reméljük ez így is lesz, de egy kis vállalkozás működését is tervezni kell, különben megrohadhat az áru - jegyezte meg a vendéglős.

Marad az ételkiszállítás Végül péntek késő délután elérhetővé vált a "friss" közlöny. Ebből kiderül, hogy csak az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piacok lehetnek nyitva. A magánegészségügyi-, szociális-, pénzügyi-, postai, járműszervíz-szolgáltatásokat kivéve minden más szünetel. A nőnapra tekintettel március 8-án, hétfőn a virágboltok nyitva maradhatnak, de utána be kell zárniuk. Kiderült az is, hogy az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be. A közlöny szerint működhetnek az éttermek, de csak kiszállításra és elvitelre készíthetnek ételeket.