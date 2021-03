Életfogytiglant kértek a sályi gyilkosság vádlottjára

A 24.hu úgy tudja, hogy T. Dávid beismerte a tettét a gyanúsítotti kihallgatásán.

Életfogytiglant kért az ügyészség arra a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolt T. Dávidra, aki megölte B. Hajna néprajzkutatót a sályi otthonában – tudta meg a 24.hu . A 22 éves férfi már régebb óta ismerte a szerény körülmények között élő 61 éves néprajzkutatót, aki egy kollégája szerint hatalmas tudással rendelkezett a magyar népművészet minden tájegységét illetően. Az asszony időnként pénzt adott a fiatalembernek azért, hogy elvégezze a háza körüli teendőket. Tavaly január végén egy reggel a fiatal férfi nyugtatót vett be és alkoholt is ivott. Mivel nem volt pénze, ezért felkereste a népművészt, hogy adjon neki kölcsön, a néprajzkutató azonban ezt megtagadta. T. Dávid ezt követően fogadkozott, hogy majd később ledolgozza a kölcsönt, de az asszony ekkor sem adott neki pénzt és elküldte, az ajtót pedig kulcsra zárta. A férfi ettől indulatba jött, berúgta az ajtót, majd egy fél méter hosszú fa karóval többször is fejbe ütötte az előszobában lévő nőt. Az ütések olyan nagy erejűek voltak, hogy a karó több darabra tört, az asszony pedig a padlóra zuhant. A támadó ezt követően levette az asszony ujján található gyűrűt, összeszedte a lakásban található néhány ékszert, majd magára hagyta az áldozatát és távozott. Az ékszert eladta egy ismerősének, a kapott pénzből pedig alkoholt és cigarettát vásárolt. A néprajzkutató olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt , holttestére a gondozónője talált rá. A 24.hu úgy tudja, hogy T. Dávid beismerte a tettét a gyanúsítotti kihallgatásán. A férfit április 9-én állítják bíróság elé a Miskolci Törvényszéken.