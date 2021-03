Karácsony: a rendelkezésre álló vakcinák mennyisége szerint állhatnánk sokkal jobban is az oltásokkal

A főpolgármester arra reagált, hogy a Politico összesítése szerint Magyarországon adták be a rendelkezésre álló vakcinákból az embereknek a legkevesebbet a teljes Európai Unióban.

Adják ide a rendelkezésre álló vakcinákat és mi felgyorsítjuk az oltási programot – írta Karácsony Gergely Facebook-oldalán . A főpolgármester bejegyzésében a Politico összesítésére reagált. Az alapján ugyanis Magyarországon adták be a rendelkezésre álló vakcinákból az embereknek a legkevesebbet a teljes Európai Unióban . A cikk megjelenése után a közmédia arról számolt be , hogy Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint „újabb álhír és hazugság a Politico állítása, ezt mindennél jobban cáfolja az a tény, hogy a magyar oltási program az egyik legeredményesebb Európában”. Kovács Zoltán megjegyezte, hogy Magyarország már a második az uniós ranglistán a lakosságarányos átoltottságban, és a magyar lakosság 11 százaléka már beoltott, szemben az uniós hat százalékos átlaggal. Ezzel szemben a Politico listáján Magyarország az utolsó helyen szerepel az uniós tagországok között, ha arról van szó, hogy az elérhető vakcinákból mennyit használtak fel a tagállamok.

Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a múlt hétvégi, és sok helyen még ma sem szűnő oltáskáosz után turbóra kapcsolt a propaganda, hogy mennyire jól állunk az oltások terén.

A főpolgármester azt írta, hogy az áldozatok emlékének, a szeretteiknek is, és minden aggódónak, az egészségét és egzisztenciáját féltő embernek tartozunk azzal, hogy az oltási program a lehető legzökkenőmentesebb, átláthatóbb és gyorsabb legyen.

Ehhez szerinte a ma bezárásra ítélt intézményekben – mint például a Műjégpálya, a fürdők, közterek – biztonságosan megoldható a tömeges oltás. Posztját azzal zárta, hogy ha van rendelkezésre álló vakcina, a budapestieknek járó részt adják oda, és ők, a főváros megoldja. A főpolgármester által is emlegetett káosz arra vonatkozott, hogy múlt hétvégén eredetileg 74 ezer embert oltottak volna be az AstraZeneca vakcinával, de az SMS-ben zajló értesítési rendszerbe azonban olyan sok hiba csúszott , hogy végül el kellett halasztani az egészet. Pénteken erről ki is értesítették az érintetteket. Az RTL Klub péntek esti híradójában azonban arról számolt be, hogy a kórházak kaptak értesítést az országos kórház-főigazgatóságtól arról, hogy a vakcinákat mindenképp kiszállítják arra az esetre, ha olyan ember jelenne meg az oltóponton, aki nem értesült arról, hogy elmaradt az oltás. Szombaton egymás után érkeztek a beszámolók arról, hogy a lemondás ellenére mégis többen megkapták az AstraZeneca oltását