Úgy tűnik, a lemondás ellenére mégis beoltják azt, aki megjelenik az oltásra

Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában nemcsak azt ismerte be, hogy adatkezelési nehézségek miatt le kellett állítani az oltási terv egy részét (így marad el 74 ezer ember hétvégi oltása is), de arra is biztatta a magyarokat, jelentsék be a problémáikat az erre a célra létre hozott telefonszámon. Amikor a riporter megkérdezte, esetleg elárulja-e Orbán ezt a számot, a miniszterelnök nemmel felelt, mert "nincs nála", de azt ígérte, Müller Cecília közzéteszi ezt az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Ez azonban nem történt meg. Szombat délben a Koronavírus Sajtóközpont rántotta le a leplet a titokzatos telefonszámról: közleményük szerint az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását. Mint írták, ha valaki az oltásra történő regisztrációkor pontatlanul adta meg adatát, és emiatt a neki küldött értesítőben téves adatot tapasztal, akkor az ingyenesen hívható 1818 telefonszámon vagy az adatvedelem@neak.gov.hu email címen kérheti a regisztrációkor megadott adatai pontosítását, javítását. A 1818 egyébként a kormányzati ügyfélvonal telefonos ügyfélszolgálat. A hétvégén 74 ezer embert oltottak volna be az oxfordi vakcinával, de a behívó sms-ek között rengeteg volt a téves. Emiatt a tömeges oltási kampányt erre a hétvégére lefújták, és pénteken délután pedig sms-ben értesítették erről az érintetteket. Azóta az is kiderült, hogy aki mégis odament az oltóponthoz a megadott időben, az megkapta az AstraZeneca oltóanyagát.