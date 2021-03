Távozik a szlovák egészségügyi miniszter

A leginkább vitatott társadalmi kérdések közé tartozik ma az, hogy ki, mikor és mennyiért jut hozzá a koronavírus elleni oltáshoz.

Emberéleteket veszélyeztet a koronavírus elleni oltóanyagok egyenlőtlen globális elosztása, és az, hogy a vakcinákat előállító vállalatok nem hajlandók megosztani más cégekkel a gyártási technológiát - áll az Amnesty International (AI) csütörtökön Londonban ismertetett felhívásában. A világ legnagyobb nemzetközi jogvédő szervezete a felhívás kiadásával globális kampányt indított a koronavírus elleni oltóanyagok általános hozzáférhetőségének biztosításáért. Az AI közleménye szerint a gazdag országok - amelyekben a világ népességének mindössze 16 százaléka él - a hozzáférhető oltóanyag-készleteknek több mint a felét felvásárolták. Ugyanezek az országok a világszerte eddig beadott dózisok több mint 60 százalékát használták fel, miközben száznál több azoknak az országoknak a száma, amelyekben még egyetlen embert sem oltottak be. Stephen Cockburn, az Amnesty International gazdasági és társadalmi igazságossági programokért felelős igazgatója a felhívásban úgy fogalmazott: a legnagyobb jelentőségű és leginkább vitatott társadalmi kérdések közé tartozik ma az, hogy ki, mikor és mennyiért jut hozzá a koronavírus elleni oltáshoz, és a választ erre a kérdésre az erős országok és vállalatok érdekei diktálják.



A jogvédő szervezet szerint a gyógyszeripari vállalatok és a gazdag országok magatartása miatt világszerte többmilliárd ember számára vált valószínűtlenné, hogy az idén akár egyetlen adag életmentő oltást megkaphasson. Az AI felhívása szerint az oltóanyagokat gyártó vállalatok, köztük az AstraZeneca, a Moderna és a Pfizer/BioNTech milliárdos juttatásokat kaptak az adófizetők pénzéből a vakcinák kifejlesztésére és előállítására, ezek a cégek azonban - több más vállalathoz hasonlóan - nem hajlandók közzétenni kutatási eredményeiket, tudásanyagukat és technológiájukat. Emiatt más gyógyszeripari cégek nem tudják felhasználni ezeket a tudományos eredményeket saját oltóanyag-gyártásuk felfuttatására, pedig ez is növelné a kínálatot, és az alacsonyabb költségvetésű országok számára is hozzáférhetővé tenné a vakcinát. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már tavaly májusban létrehozta a gyártási technológiák hozzáférhetővé tételére szolgáló platformot (Technology Access Pool, C-TAP), amelyen a vállalatok adatokat és tudásanyagot tehetnek közzé, emellett gyártást és technológia-átadást engedélyezhetnek más gyártóknak, annak érdekében, hogy az oltóanyagok mindenki számára gyorsabban hozzáférhetővé váljanak. Mindeddig azonban egyetlen gyógyszeripari vállalat sem csatlakozott a C-TAP-hez - áll az Amnesty International csütörtöki kampányindító közleményében. Az Amnesty International közölte: kampánya arra irányul, hogy a gyártók - köztük az AstraZeneca, a Pfizer, a BioNTech és a Moderna - tegyék közzé tudásanyagukat és technológiájukat, annak érdekében, hogy a világon mindenki méltányos eséllyel juthasson hozzá a koronavírus elleni oltáshoz.