Felkészülés a „boldog örök életre”

A veszprémi érsek szerint spirituális tartalmakkal jobb lesz a nevelés. A szülők aggódnak.

Pénteken kell szavazniuk a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolába járó gyerekek szüleinek arról, támogatják-e, hogy az intézmény katolikus iskolává váljon, miközben számos fontos kérdésre hetek óta nem kaptak választ. Nem tudni például azt sem, mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek szüleik továbbra is világnézetileg semleges oktatást szeretnének. Februárban a 444.hu számolt be arról, hogy a füredi Eötvös iskola fenntartását szeptembertől a Veszprémi Főegyházmegye venné át. A szülők ekkor még nem kaptak részletes tájékoztatást, holott az egyházmegye valóságos kampányhadjáratba kezdett, videókkal, szórólapokkal bombázták az iskola közösségét, Udvardy György veszprémi érsek pedig levelet is küldött a szülőknek, amelyben egyebek mellett arról írt: „a nevelés egy sokkal teljesebb síkon valósulhat meg, ha annak spirituális tartalma is van”. Március elsején végül sor került egy személyes egyeztetésre, amelyen Udvardy György érsek mellett részt vett Szabó Lajos tankerületi vezető, Bóka István, Balatonfüred fideszes polgármestere, továbbá az iskola igazgatója, a szülői munkaközösség elnöke, illetve osztályonként még egy-egy szülő. Lapunkhoz eljutott az egyeztetés jegyzőkönyve, amelyből kiderült: az érsek szerint az egyházi átvétel szülői igény volt, ő maga pedig „a szülők egy meghatározott csoportjának véleményét hordozza”. – Mi továbbra sem tudjuk, kik tartoznak ebbe a „meghatározott csoportba”, a szülők közül eddig senki nem állt elő nyilvánosan azzal, hogy katolikus iskolát akar az Eötvösből – nyilatkozta lapunknak Tamás Andrea, aki most szeretné beíratni gyermekét az iskolába, de az egyházi átvétel lehetősége elbizonytalanította. Ugyanakkor sok szülőről tud, akik ellenzik az egyházi átvételt, miután több aláírásgyűjtés is indult. Az egyik épp a leendő elsősök szüleinek készült, ebben arról nyilatkozhatnak, amennyiben az Eötvös egyházi fenntartású lesz, számukra állami iskolában biztosítsanak férőhelyet a városban.

Csakhogy a lehetőségek végesek: ha az Eötvös iskolát átveszik a katolikusok, Balatonfüreden egy állami iskola marad a már meglévő református iskola mellett. A szomszédos településeken – Tihanyban, Csopakon, Alsóörsön – is csak egyházi iskolák vannak, így előfordulhat, hogy 20-30 kilométerrel távolabb tudnak másik állami iskolát találni. Udvardy György érsek egyébként felmenő rendszerben képzeli el a váltást, hogy ne kelljen minden gyereknek „egyik napról a másikra az egyházi felfogás alapján” élnie. Ugyanakkor a heti két hittanóra kötelező lenne az alsóbb évfolyamokon, a 7-8. évfolyamon viszont lehetne választani a hittan és az etika órák között. A szülők azt is kifogásolják, nem tudni, milyen új iskolai szabályokat vezetne be az egyház, a fenntartó mennyire szólna bele az iskola életébe. Az aggodalomra minden alapjuk megvan: Udvardy György 2016-ban – akkor még pécsi püspökként – például levélben tiltotta meg az egyházmegyéhez tartozó iskolák tanárainak, hogy sztrájkoljanak, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint megsértve ezzel a sztrájkhoz való demokratikus alapjogot, s korlátozva a munkavállalói jogokat.