Több mint egymilliárdot öntenek a Club Aligába

A trágár megnyilvánulásairól híres kormányzati megmondóembernek mindez annak kapcsán jutott eszébe, hogy nem volt nemzeti színekkel kivilágítva a Szabadság-szobor március 15-én.

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa azt kifogásolta Facebook-oldalán a Magyar Nemzet egyik cikkére hivatkozva, hogy voltak olyan ellenzéki kerületek, ahol semmi sem emlékeztetett a forradalomra. Bayer Zsolt ezzel szemben azt hozta fel, hogy az írek nemzeti ünnepén zöldbe borult a Gellért-hegy tetején látható szobor. Hangsúlyozta, ezzel semmi baja nincsen, mivel "bírom az íreket. Szabadságszerető nép, pont úgy, mint mi, magyarok. Küzdöttek az angolok ellen, Amerikában is érték őket korábban atrocitások, tudják milyen, ha egy elnyomó hatalommal kell szembenézni. Mi is tudjuk." A publicista problémája nem is az írekkel van, hanem hogy a Szabadság-szobor a zöldre festése előtt nem volt piros-fehér-zöld. Feltette hát a költői kérdést: "mit várunk a balliberális slepptől?" Majd rögvest meg is adta rá a választ:

"Ezek szívesebben tűzik ki a szivárványszínű zászlót, az uniós lobogót, mint a magyar nemzeti színeket. Magyarországon, itt, a hazámban, a hazánkban komolyan szégyen lett kitenni a piros-fehér-zöldet?! Eszem megáll, nem hagyhatjuk, hogy ez a banda elfoglalja az országot, mert akkor Budapest helyett Brüsszel lesz a főváros. Csak emlékeztetnék: „Kik szabadon éltek-haltak, / Szolgaföldben nem nyughatnak.” - zárta bejegyzését.