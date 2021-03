Nyár végén sok ország fellélegezhet, de csak egy év múlva lehetünk képesek a koronavírust féken tartani

Egyelőre nem tudni, hogy évente vagy ötévente kell-e az oltóanyagot az új mutációkhoz alakítani.

Nyár végére bizonyos országokban nem lesz szükség járványügyi zárlatra, de még legalább egy év, mire világszerte sikerül ellenőrzést gyakorolni a koronavírus terjedése felett – mondták a BioNTech alapítói a Welt am Sonntag című német újságnak.

Özlem Türeci és Ugur Sahin szerint helyi járványkitörések továbbra is lesznek, új vírusváltozatok is kifejlődnek, de azok valószínűleg nem okoznak majd nagy veszélyt. A szakemberek feladata, hogy az oltóanyagokat mindig hozzáigazítsák az új mutációkhoz . Emellett az is biztos, hogy szükség lesz emlékeztető oltásra, de még nem tudni, hogy évente vagy ötévente. Egyelőre azt sem lehet pontosan látni, hogy mekkora átoltottság kell a járvány megállításához, de a két szakértő szerint ehhez nagyjából a lakosság 70 százalékát kell beoltani. A kutatók abból az alkalomból nyilatkoztak a lapnak, hogy megkapták az egyik legmagasabb német állami elismerést, a Nagy érdemkereszt csillaggal nevű kitüntetést. Özlem Türeci és Ugur Sahin voltak az elsők, akiknek a vakcináját az Európai Unióban engedélyezték . Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szakosodott BioNTech széruma alig néhány hét alatt elkészült, de a biztonságosság és a hatékonyság megállapításához több tízezer ember bevonásával végzett klinikai vizsgálatokra volt szükség.