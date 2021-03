Szlovákiában idén sem lesz érettségi

A Szerb Haladó Párton belüli leszámolás lehet az oka, hogy a rendőrség keményen fellépett a belgrádi Partizanhoz köthető, a szervezett bűnözéssel kapcsolatban álló szurkolói csoport ellen.

A szerb média hetek óta azt feszegeti, milyen kapcsolat alakult ki a kormány és a kábítószermaffiában is érdekelt futballhuligánok között. Azóta, hogy Zoran Djindjic néhai miniszterelnök 2003-as meggyilkolása nyomán felszámolták a "zimonyi klánt", a hatóságok legsikeresebb akciójának tartják a belgrádi focicsapat, a Partizán hírhedt szurkolószervezete, a Janicsárok vezetője, Veljko Belivuk és 21 további társának letartóztatását. A rendőrség a februári razzia során számos ingatlant, üzlethelyiséget, kávézót, éttermet vizsgált át, illetve fegyvereket, kábítószert, pénzt és személygépkocsikat foglalt le. Az ügy legnagyobb kérdése: miért éppen most csapott le a rendőrség? Belivuk és társai ugyanis nem csak lelkes szurkolásukról ismertek, hanem arról is, hogy szoros kapcsolatokat ápolnak a szervezett bűnözéssel. Miért nem számolták fel korábban ezt a csoportot? – kérdezgette a független szerb sajtó. Veljko Belivuk kezdetben belgrádi szórakozóhelyek védelmét szervezte, itt ismerte meg az alvilág figuráit. Őrző-védő szervezete lassacskán monopolhelyzetbe került, saját kábítószerpiacot hozott létre, illetve csatlakozott egy montenegrói bűnszervezethez, az úgynevezett Kavac klánhoz. Zsaroltak, vesztegettek, gyilkoltak. Belivuk egyik fő embere a sokatmondóan Hentesnek nevezett Marko Miljkovic volt, akit különösen kegyetlen alvilági figuraként ismertek. Belivuk és csapata mind nagyobb befolyást szerzett a Partizanban, olyannyira, hogy – amint a Magyar Szó emlékeztet rá – még a klub szolgálati autóját is használta és 5000 euró fizetést követelt ki magának. A rendőrség eredetileg három gyilkossággal gyanúsította a letartóztatottakat, de a csoport legalább tíz-tizenkét személy tavalyi eltűnéséért is felelhet. Nyilvánvaló, hogy ez a bűnszövetkezet nem működhetett volna a legfelsőbb állami szervek tudomása, támogatása nélkül. Tudni kell, hogy a kilencvenes évek elejéig klubszinten sikeres volt a jugoszláv labdarúgás, 1991-ben a Crvena zvezda megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (a mai Bajnokok Ligáját). A háború alatt azonban teljesen kiürült a belgrádi foci, minden épkézláb játékos Nyugatra ment, a szankciók miatt ráadásul elapadtak a bevételi források. Mivel az államnak pénzre volt szüksége, Slobodan Milosevic rezsimje együttműködött az alvilággal és illegális forrásokból tett szert bevételre. A maffia ennek nyomán behálózta az állami vezetést és vele a fociklubokat. Abban tehát semmi új sincs, hogy a szurkolói csoportokba beférkőzött a szervezett bűnözés. Aleksandar Vucic szerb elnök a Crvena zvezda drukkere, és bár más szurkolói csoportokkal is szoros kapcsolatban áll, a Partizannál nem volt túl népszerű. Hírek szerint Belivuk egyik jobbkeze, a 2018-ban meggyilkolt Sale Mutavi (valódi nevén Aleksandar Stankovic) feladata volt, hogy rendet tegyen a Partizan szurkolói között és megakadályozza, hogy az elnököt becsmérlő és bizonyos férfiúi vonzalmait firtató rigmusokat skandáljanak a lelátóról. Feltűnő volt egyébként, hogy az elnök fia is előszeretettel mutatkozott alvilági figurák, szurkolói csoportok társaságában. Ha ezt valaki szóvá merte tenni, rögtön kikiáltották „a nép ellenségének”, hiszen a kis Vucic „csak a focit szereti”, ahogy ezt egy ízben Ana Brnabic miniszterelnök is a bírálók fejéhez vágta. A Danas című ellenzéki lap szerint a kabinet elsődleges célja a mostani letartóztatásokkal valójában nem az, hogy megtisztítsa a közéletet a huligánoktól. A háttérben Vucic és volt belügyminisztere, a jelenleg a hadügyeket irányító Nebojsa Stefanovic küzdelme áll. Az már korábban kiderült , hogy kettejük között „nincs meg a kémia”: a rendőrök 2019-ben egy Ópazova melletti birtokon 650 kilogramm szárított marihuanát és 65 ezer tő kannabiszt foglaltak le. Az ügy kapcsán a Vucic által fémjelzett Szerb Haladó Párt (SNS) illetékesei kerültek gyanúba, sőt, az elnök testvére, Andrej Vucic is. A tavalyi szerb választás után Stefanovic a védelmi tárcát kapta. Befolyása ezzel csökkent, de emberei már a titkosszolgálatnál és a belgrádi városházán is beépültek. Akadnak olyan feltételezések, miszerint a kormánykoalícióba bevett, egykori olimpiai bajnok vízilabdás, Aleksandar Sapic lehet majd a főváros polgármestere, hogy kifüstölje onnan a volt belügyminiszter csapatát. Dusan Teleskovic, a Nedeljnik című lap újságírója úgy véli, hogy az elnök alábecsülte a volt belügyminiszter erejét és képességeit. A bajok azután kezdődtek, hogy Vucic Stefanovicot nevezte ki nemzetbiztonsági koordinátornak. A pletykák szerint a volt belügyminiszter akadályozta meg, hogy Vucic betekintést nyerjen a belgrádi pénzügyekbe. Az elnöknek egyre kevésbé tetszett Stefanovic befolyásának növekedése és az, hogy az őt körülvevő emberek egyre gyorsabban gazdagodnak. Vucic sajtóértekezleten mutatta be, hogy Belivuk és bandája milyen brutális gyilkosságokat követett el. Az ügyet jól ismerő Michael Martens újságíró a Frankfurter Allgemeine Zeitungban ezzel kapcsolatban úgy vélte, az elnök időzítése mögött talán az állt, hogy valójában „megelőző csapást” akart végrehajtani, mert Stefanovic állítólag leleplező dokumentumokra tett szert ellene. Akárhogyan folytatódjék is az ügy, a Belivuk-ügy tényleg nem a fociról szól.