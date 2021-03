Az oszágban több, mint 126 ezren vesztették életüket a járványban.

Egyperces csenddel emlékeztek meg Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány áldozatairól kedden, a járvány megfékezését célzó, tavaly március 23-án elrendelt első országos zárlat évfordulóján. Boris Johnson miniszterelnök éppen egy éve jelentette be az első korlátozó intézkedéscsomagot, amelynek értelmében a lakosság onnantól csak az alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése céljából léphetett az utcára, és e célból is a lehető legritkábban. A nem alapvető fontosságú cikkeket árusító üzleteknek azonnali hatállyal be kellett zárniuk. Naponta egy szabadtéri testedzés - séta, futás, biciklizés - engedélyezett volt, de ezt is egyedül vagy az egy háztartásban élő családtagokkal lehetett csak végezni. Általános szabály volt, hogy kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózkodhatott együtt a szabadban sem. A játszótereket, a szabadtéri edzőpályákat, a könyvtárakat és a vallási intézményeket is azonnali hatállyal bezárták. Megtiltották emellett esküvők, keresztelők és egyéb ceremoniális társadalmi rendezvények megtartását. A tavaly március 23-án elrendelt zárlat idejéig 346-an haltak meg Nagy-Britanniában a koronavírus okozta Covid-19 betegségben. A nagy-britanniai koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma azóta meghaladta a 126 ezret. Az ő emléküknek adóztak kedden az országszerte meghirdetett egyperces csenddel. A megemlékezésen II. Erzsébet királynő és Boris Johnson miniszterelnök is részt vett. Johnson tavaly márciusban maga is átesett a Covid-19 betegségen, és több napig intenzív kezelésre szorult a londoni St. Thomas állami kórházban, mivel állapota súlyosra fordult. Felépülése után a kormányfő kijelentette: kétség sem fér hozzá, hogy orvosai az életét mentették meg. Úgy fogalmazott: voltak időszakok, amikor "a dolog bármelyik irányban eldőlhetett volna". Nagy-Britanniát tavaly ősszel újabb járványhullám érte el. Ennek januári tetőzése idején voltak olyan napok, amikor meghaladta az 1400-at a Covid-19 betegségben elhunytak száma. A tavaly decemberben indult tömeges oltási kampány és a január eleje óta érvényben lévő újabb - immár a harmadik - országos zárlat hatására azonban a nagy-britanniai koronavírus-járvány mára minden adat szerint visszavonulóban van. A brit egészségügyi minisztérium összesítése szerint a hétfő este zárult 24 órában 17-en haltak meg Covid-19 betegségben ; ez tavaly szeptember óta a legalacsonyabb napi halálozási szám. A járvány az elmúlt évben a brit gazdaságban is példátlan veszteségeket okozott. Tavaly február és április - vagyis az éppen egy éve elrendelt korlátozások előtti utolsó, illetve az akkori zárlat érvénybe léptetése utáni első teljes hónap - között soha nem mért ütemben, 25,8 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP), és tavaly áprilisban is példátlan mértékben, 18,8 százalékkal esett a GDP-érték az előző hónaphoz képest. A tavalyi év egészében átlagosan 9,9 százalékkal zuhant reálértéken a brit hazai össztermék, amely így a 2013-ban elért szintre esett vissza. A tavalyi egész éves GDP-zuhanás is példátlan mértékű volt a modern kori brit gazdaságtörténetben.