Inasok és mesterek

Magyar labdarúgóról még soha nem mondta felelős vezető, hogy inas, más szakmák azonban nem jártak ilyen jól. Látnánk már a mestermunkát.

Az Európa-bajnoki szereplés kivívása igenis jelentős esemény volt a magyar labdarúgás újkori történelmében, ámbátor a képet nyilvánvalóan árnyalja, hogy az elődökkel ellentétben bővített Eb-mezőnybe lehetett bejutni és a döntő momentummal, a 92. percben lőtt kapufás góllal sem lehetett józanul számolni, de a végeredmény mindenképp elismerésre méltó. Azóta vannak, akik az Eb-szereplés elérésével igazolva látják és láttatják a hatalom révén a sportágba tíz év alatt erőszakosan áramoltatott százmilliárdok elköltését, de ehhez nyilván semmi közük a mai játékosoknak. Ők csupán (akár szándékuk ellenére is) hivatkozási alapot jelentenek a sikerpropagandát sulykoló kampányban. De most szintet ugorhat a magyar futball ünneplése, ugyanis újabb sorozat, a világbajnoki selejtezők jönnek. Legutóbb akkor szerepelt vb-n magyar labdarúgó, amikor még dínók jártak a földön: tavaly volt 35 éve, hogy 1985. április 17-én a bécsi Hanappi Stadionban az Ausztria ellen aratott 3-0-s győzelem után ilyesmit ünnepelhetett a sportág. Mezey György válogatottja ezután indulhatott Mexikóba – fájdalom, de az ott történtek a nemzeti emlékezetben azóta a sorstragédiák címszónál listázhatóak. A jelenlegi vb-selejtezős csoportban Lengyelország (a csütörtöki ellenfél), Anglia, San Marino, Andorra és Albánia szerepel. A hatos csoportból az első helyezett jut ki a világbajnokságra, a második hely pótselejtezőt ér. Most ne menjünk bele, hogy melyik válogatott ellen mekkora a sansz, mert a Covid-járvány úgy összekuszálta a sorokat, hogy azt ember egyelőre ki nem egyenesíti. Az biztos, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány régi riválisával meccsel csütörtök este a Puskás Arénában, mert a lengyeleket irányító Paulo Sousa anno a Fehérvár trénereként volt a Honvédot dirigáló olasz mester konkurenciája. „Remélem, a Paulo Sousa elleni harmadik mérkőzésen is sikerül meglepetést okozni, és csapatommal megőrzöm ellene a veretlen mérlegemet – idézte az MLSZ honlapja Rossit. – Paulónak megvan a saját stílusa, ezzel tisztában vagyunk, de azt így sem lehet előre kitalálni, hogy pontosan milyen feladatokkal és összetételben küldi pályára a csapatát. Mi megpróbáltunk minden eshetőségre felkészülni, így a négyvédős és a háromvédős rendszerre is. Emellett természetesen igyekeztünk felkészülni a legjobb játékosaikra is, az egy másik kérdés, hogy sikerül-e megvalósítani a pályán a tervünket. Lewandowski a világ egyik legjobb játékosa, mellette Zilinski is igazi klasszis, de rajtuk kívül is nagyon sok remek játékos szerepel a lengyeleknél, akik topcsapatokban játszanak. Nem véletlen, hogy míg mi a 40. helyen állunk a világranglistán, ellenfelünk a 19. pozíciót foglalja el. A sikeres szereplés kulcsa a megfelelő csapatjáték, emellett az egyéni játék szintjén is a maximumot kell adnunk, valamint szerencsére is szükségünk lesz, mert utóbbi összetevő is nagyban hozzájárul a mérkőzések kimeneteléhez. A kulcspillanatokban elengedhetetlen a szerencse, enélkül nehéz eredményeket produkálni.” Így vagy úgy, ha már sikerült az asszonyság mellett (…) az inas kifejezést is a közbeszédbe emelni, akkor volna itt egy javaslat a futballisták minősítésére is. Mester. Mondjuk ahhoz ki kellene jutni.