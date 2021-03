Szájer József: Minden tekintetben magánszemély vagyok

Ennek tiszteletben tartását pedig mindenkitől elvárja a Fidesz-alapító Szájer József.

Belgiumi ügyvédem a mai napon azt közölte velem, hogy a belga ügyészség tájékoztatta, hogy a 2020. november 27-i gyülekezési tilalomsértési és drogbirtoklási ügyemet a hatóság megvizsgálta és jogkövetkezmény nélkül lezárta, hivatalos eljárás nem indult, a mentelmi jog felfüggesztését nem indítványozták – jelentette be Szájer József közleményben . A brüsszeli szexpartiba belebukó volt EP-képviselő közölte azt is, hogy a Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizetett. Azt írta, hogy az ügy lezárult, ennek kapcsán pedig egy nyilatkozatot tett. Megjegyezte, hogy a politikát három és fél évtizede szabadságharcosként kezdte, és a kommunista diktatúra ellen, Magyarország függetlenségéért küzdött.

Úgy fogalmazott, hogy az európai politizálás tizenhat éve során a magyar nemzet érdekeit és szabadságát szolgálta, és hazáját mindig megvédte a nemtelen, külső, hungarofób támadások ellen.

Az általa „magatartásként” említett incidens azt jelenti, hogy Szájer József november végén egy illegális szexpartin vett rész Brüsszelben, amin a belga rendőrök ütöttek rajta. A hln.be beszámolója szerint az akkor még EP-képviselő az ereszcsatornán lemászva próbált meg elmenekülni, de a rendőrök elfogták. A rendőrség a helyszínen kábítószert is talált. A jelenlévő 25 embert, főleg férfiakat, mind pénzbírsággal sújtották a járványügyi korlátozások megszegése miatt. Az EP-képviselő két nappal később, vasárnap már le is mondott mandátumáról . A rendőri rajtaütésről film is készült, amelyet a flamand VTM tévécsatorna csütörtök este mutat be, de szerdán már részleteket közölt róla a Het Laatse Nieuws című bulvárlap. Ezen a magyar politikus igazoltatása is látható. Szájer József szerdán közleményében azt írta, hogy az elmúlt hónapokban számos méltánytalan, vagy gyűlölködő támadás is érte őt. Szavai szerint mindig tiszteletben tartotta az emberi méltóságot és a mindenkinek a magánélethez való jogát, harminc éves politikai pályája alatt homofób megnyilvánulást nem tett.