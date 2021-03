Búcsú Moldován Domokostól

A brit John Marrs disztopikus regénye szerint a tudomány bárkit összehozhat a genetikusan hozzá tökéletesen passzoló párjával. A Netflix lecsapott a sztorira.

Képzeljük el, mi történne, ha volna arra mód, hogy megtudjuk, ki a tökéletes párunk, akivel DNS-szinten passzolunk. Már ami a vonzalmat illeti: ő nem a tökéletes ember, akivel együtt élni a legjobb, hanem az, akivel a szenvedély kapcsol össze minket. Ez az alapfelvetése John Marrs bestseller-regényírónak, aki a műveiben sokszor keveri a drámát a sci-fi-vel. Egyfajta műfaji elegyben gondolkodik, és mindig igyekszik megmaradni a közös halmaz területén. Így volt ez a magyarul 2018-ban megjelent The One – A tökéletes pár esetében is. A regény sztorija szerint a tudomány segítségével megtalálhatjuk a hozzánk illő embert, akit első alkalommal megpillantva beindul a hormontermelésünk, és arra vágyunk, hogy azonnal összekössük vele az életünket – mintha mindig is egymáshoz tartoztunk volna –, de legalábbis azonnali szenvedélyes szexuális kapcsolatot létesítsünk vele. Nem kell felesleges próbálkozásokkal fecsérelni az időt, elég egy egyszerű DNS-teszt: gyorsan mintát vesz az ember, és már össze is párosítják a genetikusan hozzá tökéletesen passzoló párjával. Ezt ígéri a DNS Párod alkalmazás. Disztópikus felvetés a javából. Marrs regénye a tudományos, de inkább fantasztikus felvetésből kiindulva öt olyan pár kalandját mutatta meg, akik igazából nem is illettek volna össze. Az irodalmi alapanyag hangsúlyosan az emberi lélekre koncentrál, a tökéletes lelki társak közötti „mérgező” titkok hatásait vizsgálja. Ellenben a Netflix sorozata a regényt inkább csak afféle alapnak tekintette, mintsem konkrétan megfilmesítendő alapanyagnak. Sokkal inkább az érdekelte Howard Overman alkotót, miféle intrikák volnának, ha létezne a DNS Párod technológia. A szériában a startup cég, a The One ügyvezető igazgatója, fő részvényese Hannah Ware (Rebecca Webb) az abszolút főszereplő, aki összegrundolja a vállalkozást és – tegyük hozzá – nincsenek skrupulusai. Mindenkit kézben tart, még az alkalmazást feltaláló tudóst, James-t (Dimitri Leonidas-t) is. Semmi és senki sem szent neki, még a belé fülig szerelmes Benen (Amir El-Masry) sem. Elvégre nem ő a genetikai párja. Hanem egy másik férfi. Kérdés: ő van-e olyan fontos, mint a pénz és a hatalom? Overman ehhez még hozzá álmodott egy bűnügyi szálat: a pilot epizód egy több éve halott férfi testének megtalálásával kezdődik. Az ügyben Kate Sanders (Zoë Tapper) kezd nyomozni, és nem kell sok időnek eltelnie, hogy szembe találja magát Ware-rel. Talán mondanom sem kell, ő is érintett a direkt-szerelem ügyben: aktív használója az applikációnak és rá is talál a párjára. Emellett kapunk két lelki társas melléksztorit, melyeket vékony szálak fűznek a fő vonalhoz – de ezek legalább tükrözik az irodalmi alap erényeit. Az egyik hőse a már említett rendőr, a másiké pedig a cégvezetőről cikket író újságíró. Itt sejlik fel az etikai alapú drámaiság: az újságíró aggodalmaskodó felesége stikában utánanéz annak, hátha létezik a férjének párja – nyilván létezik –, és ezzel ő maga teremti meg az a helyzetet, amitől rettegett. Megtalálja a szeretett férfinak a genetikai alapon sokkal tökéletesebb nőt. Nagy kérdés, mi az erősebb kötelék: a házassági szeretet vagy a hormonok? Ám ez a kérdés nyitva marad. Miképpen szinte minden ebben a sorozatban. Mintha a folytatásra genetikai alapon kaptak volna garanciát az alkotók. Infó: The One – A tökéletes pár, első évad Bemutatja a Netflix