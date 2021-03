Müller Cecília: senki, de senki nem érezheti magát biztonságban

A tisztifőorvos szerint még a kirándulásokat is okosan kell tervezni.

Egy hét alatt 13 százalékkal nőtt az előző héthez képest megfertőzöttek száma – mondta az Operatív Törzs tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívül leterheltek a kórházak, az intenzív osztályok. Soha nem volt ennyire fontos az egyéni felelősség – mondta a szakember, arra emlékeztetve, hogy tavaly tavasszal betartottuk az intézkedéseket, most is erre van szükség. Így húsvétkor is gondoljuk meg, kivel és hogyan ünneplünk. A kirándulásoknál is próbáljunk olyan helyeket választani, ahol nincsenek sokan. A nagyszülőkkel való találkozást pedig jól fontoljuk meg. Most a fekvőbetegellátó rendszert igyekeznek tehermentesíteni, az országos tiszti főorvos szerint ambulánsan is kezelhető sok beteg, a Favipiravír életeket menthet . A gyógyszert enyhe vagy középsúlyos állapotban alkalmazzák, és háziorvosok is felírhatják. A gyógyszertárakban ingyen kapható medicinából már 56 ezer dobozt rendeltek járóbeteg-ellátás keretében, ezzel megelőzhető a kórházba kerülés. Megkérte az orvosokat, éljenek a szer alkalmazásának lehetőségével, amennyiben a körülmények engedik. Az oltások rendben zajlanak – folytatta a tájékoztatót Müller Cecília. 1 millió 920 ezer ember már legalább az első oltást megkapta. Kérte, hogy aki hívást kap, menjen oltópontra vagy háziorvoshoz és vegye fel az oltást. Az első után is jelentős védettség alakul ki, létrejön a sejtes immunitás, a másodikkal pedig megerősödik az "ellenállás". Az óvodai, bölcsődei dolgozók és a pedagógusok kampányszerű oltása következik , amelyre, hívta fel a figyelmet, hogy ma éjfélig kell regisztrálni. Ezek után érkezik egy sms, amelyben a hozzájuk legközelebb eső oltópontra hívják a pedagógusokat. Zajlik az oltás a honvédségi oltóbuszokon is – mondta a tisztifőorvos. Ez is gyorsítja a vakcinák beadását. Nőtincsen szúrt először az első oltóbusz személyzete, 306 fő kapott vakcinát. Itt is szükséges a regisztráció – tette hozzá. Ma már 5 busz járta jellemzően a kistelepüléseket. Március 30-31-én is Nógrád megyében oltanak a buszok a kistelepüléseken, április 1-ől Komárom- Esztergom megye területére indulnak. Folytatódik a várandós kismamák és szoptatós édesanyák oltása is Pfizer- illetve Moderna-vakcinával, de itt is szükség van a regisztrációra, és lehetőleg mindenki konzultáljon a háziorvosával illetve a nőgyógyászával. Kérte, hogy az oltópontra vigyék a várandós gondozási kiskönyvet vagy a háziorvos papírját - mert a jogosultságot igazolni kell. A szennyvizekben a koronavírus örökítőanyaga azt mutatja, hogy 100 százalékban a brit mutáns van jelen Magyarországon is. A mennyiség stagnál, de vannak olyan települések, ahol enyhén erősödött a koncentráció, mindez a járvány elhúzódására utal.