GKI: a kormány jobban fél a válságtól, mint az egészségügyi katasztrófától

Múlt heti podcastjében a köztársasági elnök mintegy mellékesen ismét kiállt a szélerőművek mellett, amelyeket pedig a kormány nagyon nem támogat. Újabb lépés Orbán Viktor udvartartásának sajátos táncrendjében.

A szelet is a jelenleginél „nyilván” sokkal inkább hasznosítandó energiaforrások közé sorolta Kék bolygó elnevezésű podcastjének múlt heti adásában Áder János köztársasági elnök. Tudvalévő: az Orbán-kormányok alatt eddig egyetlen szélerőművet sem engedélyeztek. Sőt ama módosításukkal , hogy ilyen egység csak településhatártól számított 12 kilométeren kívüli létesíthető, öt éve az állam teljes területe tilalmi övezetté vált. Így az országban jelenleg is az eddigi első és utolsó, 2006-os sikeres létesítési pályázaton nyertes, összesen 325 MW-nyi szélerőmű kelepel. Pedig szakértők szerint Magyarország adottságai ennek többszörösét is lehetővé tennék , amit energiabiztonsági és rezsicsökkentési szempontok is sürgetnek. De a fura tiltás az Orbán-kormány legfontosabbként hirdetett energiafüggetlenségi céljának is ellent mond. Lényegében az összes mérvadó szakember értetlenül tekint a magyar kormány álláspontjára. Ama ritka alkalmak során, amikor a kabinet a témában megnyilatkozik, áltudományos vagy szövegösszefüggésükből kiragadott véleményeket idézve – illetve jobbára hivatkozás nélkül – a lakosságot főképp a szélerőművek zajától és látványától féltik . De a kormányzati védmű recseg-ropog. Míg a tavaly év elején elfogadott új energiastratégia titkos vitaanyaga még a létesítési tilalom feloldását célozta, a végső változatból ezt már kihúzták . Idén év elején távozott posztjáról a kutatóként szélerőmű-párti álláspontot képviselő Kaderják Péter energiaügyi államtitkár. Áder János a téma kapcsán is a tőle környezetvédelmi kérdésekben már megszokott kettős beszéddel él. Részint, vállalt szerepének megfelelően, rendszeresen, alaposságra törekedve, zöld témákról értekezik. Erről szóló podcast-sorozata immár a 11. résznél jár. Ám ama számtalan témát, amelyekben az Orbán-kabinet nyilvánvalóan akadályozza a világszintű környezetvédelmi gondok megoldását, vagy kerüli, vagy baráti médiaközegben éppenséggel megismétli a kormánypropaganda vonatkozó , élesen vitatható tételeit . Előbbibe sorolható a szélenergia, ami mellett, ha nem is hangsúlyosan, de eddig is többször kiállt . Sőt a 2016-os módosításokat megfontolásra visszaküldte a parlamentnek (amely azt változtatás nélkül újra elfogadta ). Az atomerőművek mellett viszont a köztársasági elnök – az Orbán-kabinethez híven - már nyíltan kiáll. Alapvetően most is erről kérdezte meghívottja, Ürge-Vorsatz Diana véleményét , még ha a mondatba némi szélerőmű-párti kiállás is vegyült. Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete mérséklési munkacsoportja, illetve a nemrég alakult Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület alelnöke, a CEU professzora – miután mindketten rögzítették, hogy a testület milyen hatalmas tudásanyagot összegez – a téma kapcsán annyit jegyzett meg, hogy „valószínűleg az atomenergiának is megvan a saját szerepe ebben a történetben”. Mindazonáltal kérdés: a több száz utánunk következő nemzedékre kényszeríthetjük-e a mostani előnyeink nyomán keletkező radioaktív hulladékok kezelését - tette hozzá. Bár a szélerőmű-témát nem vesézték, a beszélgetés mégis a tudományos igényesség mentén haladt. Az LMP szintén kiszúrta az elnöki elszólást, aminek kapcsán kérdést intéznek az illetékes innovációs és technológiai miniszterhez. Lapunk kapcsolódó megkeresésére Áder János hivatala cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.