Szijjártó szerint a türk országok húzzák a magyar gazdaságot

A tisztifőorvos szerint mit sem ér az egyre magasabb átoltottság, ha sokan nem tartják be az előírásokat.

Egyre többen sértik meg a koronavírus-járvány elleni védelmi intézkedéseket – vonható le a következtés a keddi rendőri intézkedések adataiból, amelyeket Kiss Róbert, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese ismertetett a szerdai online tájékoztatón.



A legdurvább eset Budapesten, az M3-as metrópótlóbuszon történt, amikor egy 22 éves szlovák állampolgár szóváltásba keveredett a buszvezetővel, majd a fiatal férfi a kordonon átmászva leköpte a sofőrt. A tettest végül előállították a XIII. kerületi rendőrkapitányságra, és ellene közérdekű üzem megzavarása és a védelmi intézkedések megszegése miatt indítottak eljárást.

Kiss Róbert azt is kiemelte, hogy maszkviselési kötelezettség megszegése miatt csak kedden 739 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek, 445 emberrel szemben pedig a kijárási tilalom megszegése miatt. Két esetben kellett üzletet bezáratni Pécsett:



Egy fodrászüzletre 19 napra került lakat, mert a tilalom ellenére nyitva volt, és négy maszknélküli vendég is igénybe vette a szolgáltatást. Az ott tartózkodókra helyszíni bírságot is kiszabtak. Ugyancsak eljárás indult egy pécsi panzióban, ahol egy 9 fős születésnapi összejövetelt tartottak. A panziót fél évre bezáratták.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a lazuló fegyelemmel kapcsolatban leszögezte:

„Óriási az egyéni felelősség a romló adatok miatt. (...) Kórházaink terhelését, a súlyos eseteket, a fertőzést úgy tudjuk elkerülni, ha betartjuk a járványügyi szabályokat. Addig nem csökkennek az adatok, amíg nem járunk el felelősségteljesen.”

Müller Cecília ismertette a kormányzati tájékoztatóoldalon olvasható szerda reggeli járványügyi adatokat, benne az eddigi legnagyobb számú: 302 elhunytat. Megjegyezte: heroikus küzdelem zajlik az egészségügyi intézményekben, a brit mutáns, a harmadik hullámban egész Európát próbára teszi.

„A többi járványügyi adat is konstansan magas, nem igen változik az előző napokhoz képest, és csak reménykedünk, hogy a vakcinációnak köszönhetően mielőbb elérjük a tetőzést, a platót. (...) A több mint 2 millió ember beoltása jó eredmény” – jegyezte meg.

A szakember elmondta, hogy az oltások megszervezése miatt naponta kapnak „dicsérő sorokat”, még a katonák is. Mint mondta, ez köszönhető annak is, hogy a vakcinaszállítmányok folyamatosan érkeznek, és „bizonyára megkapták már az sms-t azok az óvodai, bölcsődei pedagógusok, akik sorban következnek”. Szerinte az is büszkeségre ad okot, hogy a 65 év felettiek háromnegyedét már beoltották, sőt a 80 év fölöttiek körében van, ahol a 90 százalékot is eléri az átoltottság. Kitért a katonai oltóbuszokra is, amelyekből 4-5 is járja naponta a legkisebb településeket, szerdán éppen Komárom-Esztergom megyében és Nógrád megyében. Felhívta a figyelmet, hogy mindenki regisztráljon, aki be akarja oltatni magát mert:



„Akárki nem mehet oltakozni, csak aki megszólíttatott.”

Müller Cecília egy füst alatt beszámolt a koronavírus-járvány első hullámában a fertőzések gócpontjainak számító idősotthonokról, az operatív törzs számára készült rövid elemzésről is.



„Több mint 80 százalékban átoltottak az idősotthonok: a lakók 82, míg a dolgozók: 77 százaléka már védett. (...) Idén márciusban 96 százalékkal volt kevesebb a fertőzés a gondozottak, míg 92 százalékkal a dolgozók körében, miközben országosan 38 százalékkal nőtt.”

A fentiek, mint hangsúlyozta, igazak a többi járványügyi adatra, így az elhalálozások számára is. Ez az eredmény az országos tisztifőorvos szerint a védőoltások hatásossága, eredményessége tekintetében fontos. Szólt továbbá a vezető háziorvosok által a saját kollégáiknak a beoltási sorrendről készített szakmai ajánlásról. A legmagasabb kockázatúakat kell beoltani először, s őket négy kategóriába sorolták:

1. csoport: idősek, várandósok, illetve többek között a rákos betegek, onkológiai kezelésekre várók, transzplantáltak, krónikus betegek.

2. csoport: cukorbetegek, extrém kóros elhízásban szenvedők, dializált- krónikus vesebetegek, szervátültetésen átesettek.

3. csoport: akik otthon vannak, de kiemelt védettségre, „fészekimmunitásra” szoruló betegek.

4. csoport: összes egyéb „egyensúlyban lévő” légzőszervi, szív- érrendszeri, idegrendszeri betegségben szenvedők.

Újságírói megkeresésekre válaszolva Müller Cecília a Németországban a 60 év alattiaknál – vérrögképződés veszélye miatt – felfüggesztett AstraZeneca vakcinával kapcsolatban Müller Cecília azt is leszögezte:



„Az Európai Gyógyszerügynökségre figyelünk, és ők nem találtak összefüggést az AstraZeneca vakcina és a vérrögképződés között. Magyarország továbbra is folytatja az oltást.”

Mint kiderült: hazánk április második felében 81 600 adagot vár az eddig még nem alkalmazott, egyadagos Janssen-vakcinából.