Már propagandára se jó a keleti nyitás

"A tavalyinál is ádázabb küzdelmet kell folytatni idén az exportlehetőségekért, illetve a külföldi befektetők megnyeréséért" - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban. A tárcavezető megfogalmazása azért is elgondolkodtató, mert már elmaradt a keleti nyitás ábrándjának hangoztatása, a déli nyitás pedig mindig olyan homályos volt, hogy jobb, ha mint számottevő kitörési pontot el is feledjük.