Nem terhelte újságírói kérdésekkel csütörtöki tájékoztatóját az Operatív törzs

Létrejön egy új felsőoktatási intézmény, a Tokaj-Hegyalja Egyetem is.

Szerda éjjel, nem sokkal éjfél előtt benyújtották a törvényjavaslatokat 11 újabb magyar egyetem "modellváltásáról". A felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtöki közleményéből az is kiderült: a törvénycsomag elfogadása esetén idén ősztől már több mint 180 ezer hallgató, az egyetemisták mintegy 70 százaléka tanulhat vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemeken. Az eddig alapítványi fenntartásba került tíz egyetemhez augusztus elsejétől csatlakozhat a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem. Az egri Eszterházy Károly Egyetem pedig az Egri Főegyházmegyéhez kerül. Ezen kívül létrehoznak egy új egyetemet is, a kiemelten szőlészettel-borászattal foglalkozó Tokaj-Hegyalja Egyetemet. Az ITM szerint az átalakítások megerősítik az egyetemek szervezeti, pénzügyi munkavállalói és oktatási, kutatási autonómiáját. Az érintettek közül azonban sokan nem így látják, miután az egyetemeket fenntartó alapítványok kuratórumaiba kormánypárti politikusokat és a kormányhoz közelálló gazdasági szereplőket delegálnak. Egy múlt heti szakmai fórumon az is elhangzott : ami most történik, az lényegében az egyetemek politikai megszállása.