Iskolaérettség - Módosítják a köznvelési törvényt

Az alkotmánybíróság korábban több jogszabályi rendelkezést is alaptörvényellenesnek talált.

A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatát, amely az Alkotmánybíróság (Ab) döntésére reflektálva, ugyanakkor a jogalkotói szándékot is szem előtt tartva biztosítja a tankötelezettség és óvodakötelezettség megkezdésére vonatkozó eljárások pontosítását - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Mint arról lapunk is beszámolt, az Ab február 26-ai határozatában alaptörvényellenesnek nyilvánította a köznevelési törvény azon rendelkezését , amely kizárta a négy és öt éves kor közötti gyermekek esetében az óvodalátogatás alóli felmentést. A hatéves kortól kötelező, illetve az iskolaérettség megállapításának új eljárásrendjével kapcsolatban pedig mulasztásokat állapított meg. Problémásnak tartották pédául azt, hogy a nyilvánvalóan iskolaéretlen gyerekek iskolakezdésének egy évvel történő elhalasztására nincs más lehetőség a szülők kérelmezésén kívül. Az Emmi közleménye szerint a most benyújtott javaslat lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelmi hatóság is kezdeményezhesse a tankötelezettség halasztását az Oktatási Hivatalnál, amennyiben az indokolt lenne és a szülő nem járt el az ügyben. Az eljárási határidők lerövidülnek, ezáltal még hamarabb megszülethet az Oktatási Hivatal döntése, és az esetleges fellebbezést követő bírósági eljárás is gyorsabban lezárulhat. Kivételesen indokolt esetben, újabb kérelem alapján lehetővé válik az óvodakezdés halasztása is annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. Az Ab határozatában ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet: az iskolaérettség mint szakkérdés megállapítása elsősorban nem hivatalok, hanem a szülő joga.