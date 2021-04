Százmilliót ígér az Ördög Ügyvédje annak, aki segít lebuktatni Szijjártót vagy más fideszes nagykutyát

A miniszterelnök azt mondta, egy fázissal előrébb járunk a járványkezelésben, mint a nyugati országok.

Ha Húsvétkor nem tartjuk be a korlátozásokat, akkor nagy baj lehet belőle - közölte szokásos pénteki szereplésén az állami rádióban a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint fel fognak gyorsulni az események, április 13-ra elérhetjük a 3 millió beoltottat. KA miniszterelnök az interjúban közölte a napi adatokat is, eszerint pénteken 9 ezer új fertőzöttet regisztráltak és 260 áldozatot követelt a járvány, a beoltottak száma meghaladja a 2,1 millió főt. Elmondása szerint Húsvét után haladhatjuk meg a két millió beoltottat, ekkor lehet kinyitni az éttermeket, a boltokat és lép életbe a négyzetméter alapú korlátozás. A kormányfő úgy véli, az első és a második hullámot meg lehetett állítani zárásokkal, ugyanakkor a brit mutáns terjedését csak lassítani lehet. Mint mondta, egyes nyugati országokban szigorításban gondolkodnak, de ők mögöttünk vannak a járványkezelésben, mivel nekik nincsenek keleti vakcináik, illetve politikai kérdést csináltak a vírusból. Bevallotta, ez neki nem tetszik, de ez az ő ügyük.



"Tőlem hottentottainak is hívhatják a vakcinát, hogy ha a magyar hatóságok azt mondják, biztonságos és hatékony, akkor azt be fogjuk adni"

- jelentette ki. Ezt követően arról elmélkedett, a nyugati országoknak van egy olyan felsőbbrendűségi érzésük, hogy mindent jobban akarnak csinálni. Utóbbit a gyarmattartó múltra vezette vissza a miniszterelnök. Ám ennek semmilyen alapja nincsen, mivel amikor véget ér a járvány azt fogjuk látni, hogy a világ hetven százaléka a keleti vakcinákkal lesz beoltva, míg a nyugatiakkal legfeljebb a harminc százaléka. Az interjú során előkerült az esetleges vakcinabőség kérdése is, mivel a beszerzések most nagyon jól haladnak, így elméletileg lehet egy olyan pont, amikor több vakcina lesz Magyarországon, mint amennyi a regisztráltak száma. Orbán szerint itt két kérdéssel kell megbirkózni: egyrészt, hogy lehet-e oltani a 16-18 éven közöttieket, illetve ha 3-3,5 millió ember be lesz oltva, akkor kaphatnak könnyítést azok, akiknek van védettségi igazolványuk. "Nekik ki lehet-e nyitni a szállodákat és meg lehet indítani a kulturális életet" - ismertette dilemmáját Orbán, majd folytatta a gondolatmenetet:



"Ha az emberek azt látják, hogy bizonyos szolgáltatások, a közösségi élethez szükséges lehetőségek újra rendelkezésre állnak, akkor azt összekapcsolják a védettséggel. Így kaphat egy lökést a regisztráltak száma, hiszen többen fogják úgy érezni, hogy érdemes élni a lehetőséggel" -



- fogalmazott, hozzátéve: ha ez megtörténik, akkor nem állhat elő az a helyzet, hogy több vakcinánk lesz, mint amennyi beoltott ember. A miniszterelnök kitért az ellenzékre is, szerinte a baloldal oltásellenes, ami - itt bocsánatot kért, hogy Húsvétkor ilyen erős kifejezést használ - bűn. Ezért arra kért mindenkit, hogy ha nem akarja, hogy beoltsák, akkor se lépje át azt a határvonalat, hogy másokat lebeszél róla. „Nem diktatúrában élünk, ez egy szabad világ” – jelentette ki Orbán Viktor arra a felvetésre, miszerint egy, a baloldal által kedvelt szakértő szerint kötelezővé kellene tenni az oltást. A kormányfő úgy véli, felnőttek esetében ez nem járható út. "Ahogy én ismerem saját fajtámat a magyarok a szabadságra nagyon kényesek" - osztotta meg népismereti tudását a kormányfő. Hozzátette: mindenkinek van egy jobb ötlete, mint a hatóságoknak, vagy amit a "felsőbbség" ki szokott gondolni. "Sokan jobban tudják a kormánynál is, mit kéne csinálni, ez benne van a mi genetikánkban, ez a magyar vérrel jár együtt" - közölte. Emiatt ha valami jó, de rá akarnak bennünket szorítani, akkor azonnal ellenállunk.

A kormányfő jelezte, egy héten belül az összes 65 év feletti regisztrált be lesz oltva. Emellett minden, a korosztályba tartozót arra biztatott, hogy vegye fel az oltást, és bejelentett egy kampányt is, amely ezt a réteget szólítja majd meg.