Az uniós mentőcsomag lehet Orbán választási pénzszórója

A Nemzetközi Valutalap (IMF) 4,3 százalékra emelte a magyar gazdasági idei várható növekedési előrejelzését, és 2022-ben jöhet a "tűzijáték".

Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a IMF a kedden kiadott Világgazdasági jelentésében, ugyanakkor a nemzetközi szervezetnél is figyelmeztettek a gyorsuló inflációra. Az őszi előrejelzésében az IMF még csak 3,9 százalékos növekedést várt idénre, ezzel szemben 2021-re most 4,3 százalékra emelte GDP-bővülési várakozását. Vagyis a nemzetközi szervezet szerint viszonylag gyorsan nőhet magyar gazdaság, de korántsem olyan kirobbanóan, mint azt az MNB 4-6 százalékos bővülési terve sugallja. A négy százalék feletti növekedés azt is jelenti, hogy idén még nem, csak valamikor 2022 első negyedében dolgozza vissza magát arra szintre a magyar gazdaság, ahol a koronavírus-járvány előtt volt. Az IMF is 2022-re várja a nagy tűzijátékot, ekkor szerintük akár 5,9 százalékkal is nőhet a magyar gazdaság, ami mind nemzetközi összehasonlításban, mind történelmileg nézve kiugró eredmény lenne. A rossz hír az, hogy az infláció az IMF szerint is emelkedik, a tavalyi 3,3 százalék után, idén 3,6 százalékot is elérhet a pénzromlás üteme, 2022-re pedig 3,5 százalékos árindexet jósolnak, ami nem meglepő a világgazdaságot jellemző pénzbőség és ilyen gyors növekedés mellett. Az valutalap elemzői szerint gyorsan visszatér a munkaerőhiány a magyar gazdaságba, ugyanis a tavalyi 4,1 százalék után, ez évre már csak 3,8 százalékos munkanélküliségi rátát várnak, 2022-re pedig az nemzetközi pénzügyi szervezet elemzői szerint a mutató 3,5 százalékra csökken, vagyis ott lehet a foglalkoztatási szint, ahol a válság előtt volt.