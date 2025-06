Lesz devizakötvény is

Nincs kizárva, hogy 2016-ban egy eddig kevésbé ismert pénznemben, a renminbiben is eladósodik Magyarország. (A renminbi Kína hivatalos, nemzeti devizája, amelynek egysége a nálunk is ismeretes jüan.) November végén Orbán Viktor kormányfő és Tien Kuo-li, a Bank of China elnöke renminbi alapú államkötvény-kibocsátási együttműködésről egyezett meg, ezt megelőzően a jegybank jelezte, hogy megvizsgálja egy renminbi devizatartalék-portfolió kialakításának lehetőségét.