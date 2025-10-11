Lázár János szerint az EBB jóváhagyta a magyar hitelkérelmet, 800 milliárd forintot költhetnek vasútfejlesztésre

Az építési és közlekedési miniszter ma sem bírta ki kampányszöveg nélkül, szerinte ugyanis a Magyar Péter és a Tisza Párt akadályozza a beruházásokat, az uniós pénzek hazahozatalát, de ő és az Orbán-kormány mindent visszaszerez.