Segítenek az önkormányzati bérlakásokban élőknek is.
Még kérdés, hogy vajon kapnak-e az Otthon Start Program keretein belül új lakást vásárlók akár két-három évre előre hitelígérvényt 3 százalékos fix kamattal.
Az építési és közlekedési miniszter ma sem bírta ki kampányszöveg nélkül, szerinte ugyanis a Magyar Péter és a Tisza Párt akadályozza a beruházásokat, az uniós pénzek hazahozatalát, de ő és az Orbán-kormány mindent visszaszerez.
Az ügyben jogerősen pert nyert a DK az Államadósság Kezelő Központtal szemben.
Orbán-biztossá tennék az uniós hitelt – tudta meg lapunk.
Mind a fogyasztási, mind a lakáshitelek kilőttek.
Az ellenzéki párt szerint ez is Orbán Viktor árulása Magyarország ellen.
Növelik a kiszámíthatóságot és a biztonságot, csökkentik a menetidőt és a késéseket.
A magyar állam még tavasszal felvett egymilliárd euró hitelt kínai állami bankoktól, de az ügyletről elfelejtett hírt adni.
Nem nyilvános, mekkora kamattal kell visszafizetni ezt az egymilliárd eurót. Hivatalosan infrastrukturális beruházásokra lehet fordítani.
Bár az MVM újsütetű bőkezűsége mögött inkább az ezermilliárdos költségvetési támogatás állhat, a szuverenitásvédelmi lázban égő kormányt különösebben a cég mögött álló kínai állami pénzek sem zavarják.
Az év második munkanapján 2,5 milliárd dolláros kötvénykibocsátást hajtott végre az Orbán-kormány. A célok ismeretlenek.
A főpolgármester szerint ma nem csak a gyalázatos státusztörvényt szavazták meg, de azt is világossá tették, hogy fütyülnek a megmaradt önkormányzatiságra is
Egy 2021. februári tanulmány alapján akár az igénylések 67 százalékát is érintheti a változtatás.
Ha egy kérdésben nincs megállapodás, a többiben sincs – jelentette ki Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszter.
Egyelőre nem világos, hogy a kabinet feladja-e a közös EU-s hitelfelvétel vétóját.
Meghazudtolták Biden elnököt a legmagasabb beosztású amerikai tábornokok.
A kormány a parlament elé terjesztette az uniós mentőcsomaghoz kapcsolódó hitelfelvétel ratifikálását. Idén és jövőre több ezer milliárd forint jöhet Magyarországra.
Ma már közhely, hogy a vírusválság mindent megváltoztatott, és – a vakcinák érkezéséhez hasonlóan – meglehetősen bizonytalan a pénzügyek jövője. Az EU 2020-ban már azzal új helyzetet teremtett, hogy a költségvetési fegyelemre vonatkozó szabályokat felfüggesztette.
A szocialisták uniós forrásokat akarnak az országnak mielőbb, de nem adnak felmentést a Fidesznek az elmúlt tíz év tettei alól.
De a forrás nem köthető össze olyan politikai és ideológiai feltétellel sem, mint a bevándorlás kérdésének a megítélése.
A kormányfő szerint „egyetértési pontokat” teremt a nemzeti konzultáció. Lesz közös uniós hitelfelvétel, csak ne nézzenek minket baleknak!
Varga Mihály aláírta a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kínai hitelszerződést. Az elmúlt két napban 1300 milliárd forinttal nőhetett az államadósság.
Eddig közel kétszázezren fizették vissza a diákhitelüket.
A tervezett idei bevétel negyedét teszi ki a költségvetési lyuk, amit csak hitelek révén tud betömni a fővárosi vezetés.
Hatmilliónál is több hitelszerződése van a magyar háztartásoknak, többen meglévő kölcsönük mellé vesznek fel újabbakat.
Nem mernek hitelt felvenni a magyarok, a megtakarítások terén pedig 56 százalékuk áll gyenge lábakon – derült ki a Deloitte-Scale Bankindexnek azokból a hazai kutatásaiból, amelyeket kedden ismertettek az újságírókkal.
Négy és fél év után először több hitelt veszünk fel, mint amennyit kifizetünk, igaz, ennek elsősorban technikai okai vannak - írja a Világgazdaság.
A hitelfelvétellel kapcsolatban alapvetően bizalmatlanok az emberek, és ez a hozzáállás csak kis mértékben javult az utóbbi egy évben - állapította meg a Deloitte 1000 fős mintán végzett felmérése. A válaszadók közel 78 százaléka egyáltalán nem tartja valószínűnek, hogy hitelt venne fel a közeljövőben - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Szép Péter.