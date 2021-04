Amerika hadihajókat küld a Fekete-tengerre, az oroszok Ukrajna lerohanását sem zárják ki

Az uniós bizottság nyomon követi a járványügyi helyzetet, és reméli, hogy az oltóanyagok alkalmazását illetően egységes álláspont születik a tagállamok között - mondta Stefan De Keersmaecker.

Nem indokolt az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája alkalmazásának felfüggesztése, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerdai véleményében ugyanis ismetelten megerősítette, hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait - jelentette ki Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője pénteken. A szóvivő a brüsszeli testület sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva hangsúlyozta, noha az uniós gyógyszerügynökség szerdai közleményében lehetségesnek nevezte az összefüggést a vérrögképződéssel összefüggő rendellenességek korábban jelzett nagyon ritka esetei és az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyaga között, a vizsgálat ismételten megállapította azt is, hogy vakcina hatásos a koronavírus ellen. Az Európai Bizottság számára fontos az EMA véleménye, amely megerősíti, hogy az állampolgárok bízhatnak az oltóanyag biztonságosságában és hatékonyságában - mondta. Az uniós bizottság nyomon követi a járványügyi helyzetet, és reméli, hogy az oltóanyagok alkalmazását illetően egységes álláspont születik a tagállamok között - tette hozzá. A szóvivő beszélt arról is, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, a gyógyszergyártókkal az oltóanyagbeszerzésről kötött szerződések biztosítják a megfelelő mennyiségű oltóanyag leszállítását a tagállamok számára. A szállítás terén tapasztalt rendellenességekről a tagállamok megbeszélést folytatnak az Európai Unió csalás elleni hivatalával (OLAF) - közölte. Az uniós oltóanyagportfólió képes biztosítani a tagállamok oltóanyagigényét - tette hozzá a szóvivő. Az Európai Bizottság eddig a Johnson & Johnson (400 millió adag), a BioNTech-Pfizer (600 millió adag), a Moderna (460 millió adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a CureVac (405 millió adag) és a Sanofi-GSK (300 millió adag) vállalattal írt alá szerződést vakcinabeszerzésről. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő amszterdami székhelyű ügynökség szerdai közleményében kiemelte: a brit-svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem Vaxzevria névre keresztelt oltóanyaga esetében a vérrögképződés esetleges veszélyét fel kell tüntetni a vakcina "nagyon ritka mellékhatásaként". Az EMA értékelése alátámasztotta ugyanakkor, hogy az AstraZeneca vakcinája biztonságos, és hatékonyan képes megelőzni a koronavírus okozta betegséget, csökkenti a kórházi kezelés és halálesetek kockázatát. Hangsúlyozták azt is, hogy a koronavírus okozta elhalálozás kockázata sokkal magasabb, mint a vérrögképződés esetleges, nagyon ritka előfordulása. Az ügynökség nem javasolt semmiféle korlátozást az oltóanyag alkalmazása tekintetében a 18 éveseknél idősebbek esetében.