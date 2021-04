EMA: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a Johnson & Johnson vakcinája vérrögöt okozna

Egyes források szerint Joe Biden amerikai elnök hamarosan bejelentheti a döntést.

2021. szeptember 11-ig, 20 évvel azután, hogy az al-Kaida támadásai elindították Amerika leghosszabb háborúját, kivonják a még ott állomásozó csapatokat Afganisztánból



- közölték washingtoni tisztségviselők az amerikai elnök döntésére hivatkozva. A Reuters cikke szerint Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter várhatóan szerdán a NATO-szövetségesekkel is ismerteti a döntést. "A szigorú szakpolitikai felülvizsgálat után Biden elnök úgy döntött, hogy kivonja az Afganisztánban maradt csapatokat, és 20 év után végül befejezi az amerikai háborút" - jelentette ki újságíróknak egy magas rangú tisztségviselő.