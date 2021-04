Lázár szerint Orbán Viktor örök

Öt nagy szakszervezeti konföderáció kéri az április 19-re tervezett iskolanyitás elhalasztását, a munkavállalók bértámogatását.

Közös nyilatkozatban állt ki a jövő hétre tervezett iskolanyitás elhalasztása mellett az öt legnagyobb szakszervezeti konföderáció, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a LIGA Szakszervezetek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége. Emlékeztettek: az elmúlt napokban számos szülői és oktatói szervezet adott hangot azon véleményének, hogy a kormányzat döntése a 9-11. osztályok további, május 10-ig tervezett távoktatásának fenntartása esetében üdvözölendő és helyes, a járványveszélyre arányos választ adó lépés. - Ugyanakkor az óvodák és az általános iskolák első 8 osztályának kinyitása, a személyes jelenlétű nevelés-oktatási feladatok ellátása a járványügyi szakemberek és a mindennapi tapasztalatok szerint sem indokolt, veszélyes a gyermekekre nézve is. A Pedagógusok Szakszervezete felmérései és vizsgálatai alapján a pedagógusok 81 százaléka válaszolt úgy, hogy tanítványait egyáltalán nem, vagy inkább nem érezné biztonságban jelenléti oktatásban, 87 százaléka még nagyon korainak tartja az oktatási-nevelési intézmények újranyitását - írták. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közlése szerint az utóbbi hetekben az óvodákban mindössze a gyerekek 6-8 százalékának, az általános iskolákban a diákok alig 1 százalékának kértek felügyeletet a szüleik. A szakszervezeti konföderációk szerint ez is meggyőző érv a további zárva tartás mellett, úgy, hogy a gyermekfelügyelet lehetőségét továbbra is biztosítani kell az intézményekben. A szakszervezeti konföderációk leszögezik azt is: "nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és fizetésből élő tagjai számára egyszerre jelentkezik a járványveszély, a gyermekek biztonságos és alapos oktatásának igénye és a munkahely megőrzésére való törekvés. Ezért az oktatási intézmények zárását vagy nyitását sem lehet elválasztani a munkaerőpiaci szabályzóktól, az állam munkaerőpiaci szerepvállalásától a jelenlegi helyzetben sem". Ezért továbbra is - immár több mint egy éve - amellett érvelnek, hogy a munkavállalók bérköltségeit vállalja át az állam abban az esetben, ha az egyik szülőnek kiskorú gyermekével otthon kell maradnia a járványügyi intézkedések miatt.