Kiugró környezetszennyezést okozott a hatnapos dugó a Szuezi-csatornán

A megszokottnál ötször nagyobbra nőtt a levegő kén-dioxid-tartalma a csatorna földközi-tengeri oldalán, miután az Ever Given konténerszállító keresztbefordult és napokig eltorlaszolta a szállítási útvonalat.

Kiugróan magas kén-dioxid-szennyezést okozott a hatnapos dugó a Szuezi-csatornán. A levegőbe jutó anyagokat még az űrből is lehetett érzékelni. Az Ever Given konténerszállító hajó márciusban áthaladás közben keresztbefordult, és csaknem egy hétre eltorlaszolta az egyik fő vízi szállítási útvonalnak számító Szuezi-csatornát, ami miatt más szállítóhajók százai ragadtak a csatorna bejáratának környékén. A várakozásra kényszerülő hajók jelentős mennyiségű kén-dioxidot (SO2) engedtek a légkörbe:

a megszokottnál ötször nagyobbra nőtt a levegő kén-dioxid-tartalma a csatorna földközi-tengeri oldalán.

A kén-dioxid a hajók motorját működtető üzemanyag elégetésekor szabadul fel. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) jelenleg arra törekszik, hogy korlátozza az SO2 gázkibocsátást a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásai miatt. A Szuezi-csatornán kialakult dugó miatt március 23. és 29. között több mint 350 hajó vesztegelt a víziút bejáratánál, többségük a földközi-tengeri oldalon. Bár a fő hajtómotorokat kikapcsolták, a kiegészítő tápegységek és kazánok tovább működtek a várakozó üzemmódban. A hajók kiugró kén-dioxid-kibocsátását az Európai Unió Sentinel-5P műholdja is észlelte. Az Európai Űrhivatal (ESA) által felbocsátott szatelliten elhelyezett Tropomi spektrométer egy sor környezetszennyező anyag jelenlétét méri a légkörben, köztük a kén-dioxidét. A téma szakértője, Maryam Pourshamsi elmondta, hogy bár a hajók mozgás közben nyilván több kén-dioxidot bocsátanak ki, mint várakozás közben, annyi hajó gyűlt össze, hogy a Sentinel-5P műhold is érzékelte a kiugró értékeket. A magas kén-dioxid-koncentráció gyorsan eloszlott, miután az Ever Given kiszabadult , és a hajóforgalom újraindult . Az IMO tavaly új szabályozást vezetett be, amely a hajók számára tisztább fűtőolajok használatát írja elő, azzal a céllal, hogy az éves kénkibocsátást több mint 70 százalékkal csökkentsék. Most ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az új követelménynek az ágazat. A műholdak ebben fontos szerepet játszhatnak – emlékeztetett a BBC News cikke. Még az évtized folyamán szigorúbb szabályozást is életbe léptethetnek a kén-dioxid-kibocsátás visszaszorítására a Földközi-tenger térségében, amely a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala. A Szuezi-csatorna létfontosságú hajózási útvonal, a világ kereskedelmi forgalmának 12 százaléka halad át rajta. Más szűk hajózási útvonalakon, a Gibraltári-szoroson és a Boszporuszon is jelentős forgalom zajlik. Az IMO még a jelenlegi korlátozást is tovább szigorítaná, és az SO2-kibocsátást a Földközi-tenger térségében a megengedett mennyiség ötödére korlátozná. A levegőben lévő kén-oxidok hozzájárulnak a légzőszervi, szív- és érrendszeri és tüdőbetegségek kialakulásához. Ha ez a kén a légkörben lévő vízzel egyesül, az savas esőt eredményez, ami károsíthatja a növényeket, az erdőket és a vízi élőlényeket. A hajózási ágazat vállalta, hogy 2050-re a 2008-as szinthez képest 50 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását.