Láthatáron a román kormányválság

Európai Gyógyszerügynökség (EMA) folytatja a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni vakcinája és a nagyon ritka vérrögképződéses esetek közötti esetleges összefüggés pénteken megkezdett vizsgálatát, az eddigi eredmények azonban azt mutatják, hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait - közölte az uniós gyógyszerügynökség szerdán. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő amszterdami ügynökség pénteken kezdte meg a Janssen által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyaggal végzett beoltást követően jelentett nagyon ritka vérrögképződéses estek kivizsgálását, miután az Egyesült Államokban addig négy erre utaló esetet jelentettek. Elmondták, a négy szokatlan véralvadással járó esetből egy a klinikai vizsgálat szakaszában, három pedig a vakcina beadását követően fordult elő az Egyesült Államokban. Az egyik eset halálos kimenetelű volt. Mint emlékezettek, az amerikai egészségügyi hatóságok kedden a Johnson & Johnson koronavírus elleni, egydózisú vakcinája alkalmazásának felfüggesztését javasolták, miután hat embernél néhány nappal az oltás után ritka, vérrögképződéses rendellenességek léptek fel. Az Egyesült Államokban ez idáig több mint 6,8 millió adag Johnson & Johnson-vakcinát adtak be - tették hozzá. Az EMA felgyorsítja a vakcina vizsgálati folyamatát, aminek eredményéről a jövő héten ad tájékoztatást - közölték. Az ügynökség emelet az EU-tagállamok rendelkezésére bocsátja mindazon tudományos elemzéseken alapuló információit, amelyek segíthetik a nemzeti oltási kampányok során meghozni kívánt döntéseket a vakcinák használatáról. Az uniós ügynökség illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) hamarosan tájékoztatást ad arról is, hogy szükség-e a vakcina termékinformációjának frissítése - közölték. Az EMA közleményében kitért arra is, hogy továbbra is figyelemmel kíséri az AstraZeneca gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem Vaxzevria névű oltóanyaga esetében jelentett vérrögképződéses eseteket, illetve felülvizsgálja a folyamatosan érkező oltási és járványügyi adatokat. Emlékeztettek: az ügynökség illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) április 7-én kiadott véleményében azt javasolta, hogy az oltóanyag esetében a vérrögképződés esetleges veszélyét fel kell tüntetni a vakcina "nagyon ritka mellékhatásaként". A szakbizottság most azt vizsgálja, hogy frissíteni kell-e a Vaxzevria második adagjára vonatkozó ajánlásokat azok számára, akik már megkapták az első adagot - írták. Az EMA végezetül kiemelte: az AstraZeneca vakcinájának általános előnyei továbbra is meghaladják az esetleges kockázatokat.